В Белоруссии упала ракета, в Энгельсе сбили третий беспилотник: новости СВО за 29 декабря

В Энгельсе сбили очередной беспилотник

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о том, что в регионе сработала система ПВО. Над Энгельсом был сбит неопознанный объект.

— На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет, — сообщил губернатор.

Позднее Роман Бусаргин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник. Упавшими осколками повредило забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Также губернатор опроверг информацию об эвакуации детских садов.