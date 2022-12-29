Утром на территорию Белоруссии упала ракета комплекса С-300. Государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о том, что ракета прилетела с территории Украины. О пострадавших пока не сообщается. В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что главу государства немедленно проинформировали о случившемся.
Причины падения сейчас устанавливаются, рассматриваются две основные версии: случайный залёт ракеты на территорию Белоруссии (аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону) или работа систем ПВО Белоруссии.
Ранее местные телеграм-каналы опубликовали фотографии обломков ракеты, упавшей, предположительно, в Ивановском районе Брестской области, недалеко от деревни Горбаха. Позднее в Минобороны Белоруссии уточнили, что ракета упала возле города Иваново.
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Похожий инцидент произошёл 15 ноября в Польше. По данным польских СМИ, две ракеты упали на территорию страны в районе села Пшеводов в Люблинском воеводстве. В результате взрыва погибли два человека. Мировую реакцию на инцидент мы собрали в отдельном материале, падение ракет прокомментировали и в Кремле.