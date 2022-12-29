На территорию Белоруссии упала ракета

Похожий инцидент произошёл 15 ноября в Польше. По данным польских СМИ, две ракеты упали на территорию страны в районе села Пшеводов в Люблинском воеводстве. В результате взрыва погибли два человека. Мировую реакцию на инцидент мы собрали в отдельном материале, падение ракет прокомментировали и в Кремле.