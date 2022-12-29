«На дрова трачу 100 тысяч»: как российская глубинка выживает без газа, пока мы смеемся над Европой

Быт в селе Гвоздево, кажется, отстал от современности на несколько десятилетий. В морозном декабре люди тратят огромные суммы, чтобы протопить дома дровами и углем. Спасением кошельков могла бы стать газификация, но власти десять лет отмахиваются от людей: невыгодно сюда тянуть газ.
Гвоздево — не такая уж и глубинка, село находится в Ярославской области, всего в километре от федеральной трассы
Местные нас ждали. Всего собралось человек 10. Часть из них живут не в Гвоздеве, а в соседней деревне Семеновское. Но проблема у всех общая.
— Наша проблема — газоснабжение, — с ходу заявил
Его слова поддерживают односельчане:
— Мы бы жили здесь и прописались, но вот я элементарно на дрова столько денег трачу! Прежде чем приехать с работы, я топлю, топлю, топлю. Утром домой приезжаю, а там всё равно 5 градусов. Ну невозможно. В свой каменный дом 70 квадратов закупаю 4 машины березы, чтоб хотя бы температуру поддерживать.
При разговоре о стоимости дров все нахмурились. В домах у людей установлены котлы и печки. Обогрев жилья — неприятный кусок семейных бюджетов. Тем более топить приходится почти круглый год.
— У нас только два месяца теплых. Начинаем топить, как похолодает. Чтобы протопить мой дом, — Алексей указал рукой на просторный двухэтажный коттедж из красного кирпича, — я покупаю 5 машин дров и три тонны угля в этом году. Машина дров стоит 15 тысяч рублей, тонна угля —
Жители соседнего Семеновского журналистов тоже ждали.
— У меня дом 214 квадратов. Дрова обходятся примерно в
Не упуская случая, сельчане перечисляли одну проблему за другой. Например, ближайшие магазины находятся в Семибратове — чтобы купить продукты, соседи группируются и ездят туда раз в неделю. По воскресеньям в Гвоздево и Семеновское приезжает автолавка — привозит только хлеб. И то если дорогу почистят и машина сможет доехать.
Помимо прочего, некоторые жители Семеновского сейчас живут без воды — в деревне у каждого свой колодец. Этой зимой уровень в некоторых оказался слишком мал: если включить насос и открыть шланг, оттуда потечет совсем тоненькая струйка.
Но, по всей видимости, даже в следующие 10 лет мечты пенсионеров вряд ли сбудутся. Газ в проблемные деревни проведут нескоро. По данным правительства Ярославской области, Гвоздево не включено в план по газификации на ближайшие годы.
При чем здесь Европа из заголовка? О ней рассказал президент Владимир Путин, упомянув, что цены на газ там стали в 10 раз выше да и безработица выросла. Но где Европа, а где Гвоздево с Семеновским.