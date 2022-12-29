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Проблема

«На дрова трачу 100 тысяч»: как российская глубинка выживает без газа, пока мы смеемся над Европой

Жители деревень показали свой быт — смотрите видео

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Быт в селе Гвоздево, кажется, отстал от современности на несколько десятилетий. В морозном декабре люди тратят огромные суммы, чтобы протопить дома дровами и углем. Спасением кошельков могла бы стать газификация, но власти десять лет отмахиваются от людей: невыгодно сюда тянуть газ.

Гвоздево — не такая уж и глубинка, село находится в Ярославской области, всего в километре от федеральной трассы М-8. Застроено оно добротными домами. Как живут люди, пытаясь добиться права на дешевое топливо, которого в стране так много? И почему они всё равно хотят сохранить жизнь в селах и деревнях? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Местные нас ждали. Всего собралось человек 10. Часть из них живут не в Гвоздеве, а в соседней деревне Семеновское. Но проблема у всех общая.

— Наша проблема — газоснабжение, — с ходу заявил 60-летний Алексей Голубков. Несколько лет назад он купил в Гвоздеве сгоревший дом и, отстроив его, переехал сюда с женой и ребенком. — У нас женщина с 2011 года пытается добиться результата.

Его слова поддерживают односельчане:

— Мы бы жили здесь и прописались, но вот я элементарно на дрова столько денег трачу! Прежде чем приехать с работы, я топлю, топлю, топлю. Утром домой приезжаю, а там всё равно 5 градусов. Ну невозможно. В свой каменный дом 70 квадратов закупаю 4 машины березы, чтоб хотя бы температуру поддерживать.

При разговоре о стоимости дров все нахмурились. В домах у людей установлены котлы и печки. Обогрев жилья — неприятный кусок семейных бюджетов. Тем более топить приходится почти круглый год.

— У нас только два месяца теплых. Начинаем топить, как похолодает. Чтобы протопить мой дом, — Алексей указал рукой на просторный двухэтажный коттедж из красного кирпича, — я покупаю 5 машин дров и три тонны угля в этом году. Машина дров стоит 15 тысяч рублей, тонна угля — 9 тысяч. Вот посчитайте. Я пенсионер, инвалид. Получаю 12 тысяч. Как жить? Жена работает в охранном предприятии, у нее зарплата 13. И вот на 25 тысяч мы живем втроем с ребенком. Как прожить? Когда по 100 тысяч на сезон только на дрова уходит.

Жители соседнего Семеновского журналистов тоже ждали.

— У меня дом 214 квадратов. Дрова обходятся примерно в 70–80 тысяч рублей. Вот этих нам хватит на одну неделю, — Ирина указала на поленницу выше себя ростом. — Плюс мы еще электричеством топимся. Это еще сильных холодов нет. Как холода начнутся — перейдем на дрова. Это всё и опасно, честно говоря.

Не упуская случая, сельчане перечисляли одну проблему за другой. Например, ближайшие магазины находятся в Семибратове — чтобы купить продукты, соседи группируются и ездят туда раз в неделю. По воскресеньям в Гвоздево и Семеновское приезжает автолавка — привозит только хлеб. И то если дорогу почистят и машина сможет доехать.

Помимо прочего, некоторые жители Семеновского сейчас живут без воды — в деревне у каждого свой колодец. Этой зимой уровень в некоторых оказался слишком мал: если включить насос и открыть шланг, оттуда потечет совсем тоненькая струйка.

Но, по всей видимости, даже в следующие 10 лет мечты пенсионеров вряд ли сбудутся. Газ в проблемные деревни проведут нескоро. По данным правительства Ярославской области, Гвоздево не включено в план по газификации на ближайшие годы.

При чем здесь Европа из заголовка? О ней рассказал президент Владимир Путин, упомянув, что цены на газ там стали в 10 раз выше да и безработица выросла. Но где Европа, а где Гвоздево с Семеновским.

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ГазификацияЖизнь в деревнеРоссийская глубинка
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