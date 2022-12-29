«На дрова трачу 100 тысяч»: как российская глубинка выживает без газа, пока мы смеемся над Европой

Местные нас ждали. Всего собралось человек 10. Часть из них живут не в Гвоздеве, а в соседней деревне Семеновское. Но проблема у всех общая.



— Наша проблема — газоснабжение, — с ходу заявил 60-летний Алексей Голубков. Несколько лет назад он купил в Гвоздеве сгоревший дом и, отстроив его, переехал сюда с женой и ребенком. — У нас женщина с 2011 года пытается добиться результата.