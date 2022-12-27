Над Энгельсом сбили украинский беспилотник: новости СВО за 26 декабря

24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 декабря.
В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике над Энгельсом
Минобороны РФ сообщило о том, что российские ПВО сбили украинский беспилотник при подлете к военному аэродрому в Саратовской области. Как пояснили в ведомстве, трое военнослужащих, находившихся на аэродроме Энгельс, погибли из-за падения обломков беспилотника. В ведомстве заявили, что авиационная техника не получила повреждений.
О взрыве в районе военного аэродрома в Энгельсе в ночь на 26 декабря сообщил телеграм-канал Baza, уточнив, что после взрыва возник пожар, распространившийся на 120 квадратных метров. Позднее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале написал, что информация о происшествии на военном объекте проверяется.
— Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет, — добавил он.
Сообщения об эвакуации из города Бусаргин назвал «наглой ложью». 5 декабря беспилотники атаковали аэродром Энгельс в первый раз — два самолета получили повреждения.
Сотрудники ФСБ ликвидировали группу украинских диверсантов
В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о ликвидации группы диверсантов, попытавшихся проникнуть в Брянскую область с территории Украины. По данным ФСБ, четверых диверсантов ликвидировали на границе РФ 25 декабря.
— При себе диверсанты имели иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов — четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, — отметили в ФСБ.
В Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности, недавно его продлили до 4 января.
Дмитрий Медведев опубликовал статью об итогах года. Он призвал забыть о нормальных отношениях с Западом
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал статью об итогах 2022 года. Она была опубликована в «Российской газете» под названием «Наши люди, наша земля, наша правда». В ней Медведев перечислил шесть главных, по его мнению, итогов 2022 года.
По словам политика, решение о начале специальной военной операции в феврале было принято не только для «защиты братских республик Донбасса», но и для выживания России, безопасность и суверенитет которой оказались под угрозой.
— В этом конечный замысел всех, кто противостоит нам. Да они этого уже и не скрывают. Прямо, без стеснения говорят: «Россия должна быть уничтожена», — пишет Медведев.
Политиков западных стран он обвинил в «спокойном и прямом цинизме».
— На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Это не наш выбор, — считает председатель «Единой России».
В следующих пунктах Медведев заявил об «эпидемии русофобии», которая «требует лечения сильными средствами», и «глобальном идеологическом и философском крахе западного мировоззрения». Кроме того, замглавы Совбеза назвал любые мирные переговоры с нынешним правительством Украины бессмысленными, а новые договоренности по разоружению — ненужными и нереальными. «Апокалипсиса пока не будет», говорится в статье, но «мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы».
Медведев не стал давать нравственную оценку россиянам, покинувшим страну:
— Бог им судья. Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Российские операторы не смогли договориться с Apple о поддержке функций для новых айфонов
После ухода Apple c российского рынка функции передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонках по Wi-Fi (VoWiFi) не работают или работают некорректно на ввезенных в Россию iPhone 14. Об этом сообщает «Коммерсант». Причина проблем — в отсутствии возможности применить настройки оператора из-за ограничений на стороне Apple, сообщила изданию пресс-служба «Вымпелкома» («Билайн»). Ограничения работы подтвердили в Tele2 и «Мегафоне», в МТС сообщили, что компания смогла активировать VoLTE для iPhone 14, но им не удалось подключить функцию VoWiFi.
В итоге российским операторам не удалось договориться с Apple о поддержке улучшающих качество связи функций для новых айфонов. По данным «Коммерсанта», на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. VoWiFi позволяет использовать сеть Wi-Fi для обычных голосовых звонков в зонах нестабильного подключения к сотовой сети.