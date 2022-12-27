Над Энгельсом сбили украинский беспилотник: новости СВО за 26 декабря



О взрыве в районе военного аэродрома в Энгельсе в ночь на 26 декабря сообщил телеграм-канал Baza, уточнив, что после взрыва возник пожар, распространившийся на 120 квадратных метров. Позднее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале написал, что информация о происшествии на военном объекте проверяется.

— Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет, — добавил он.

Сообщения об эвакуации из города Бусаргин назвал «наглой ложью». 5 декабря беспилотники атаковали аэродром Энгельс в первый раз — два самолета получили повреждения.

