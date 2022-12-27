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Фоторепортаж

Это был очень тяжелый год. Каким мы запомним 2022-й22 фото

Подборка впечатляющих снимков от фотографов Городских порталов

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Надежды и мечты многих россиян в этом году сгорели, как этот архангельский домик

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Казалось, что сложнее коронавирусных лет уже не будет ничего. Но 2022 год принес нам и то, что мы даже не могли предположить. Аномальная погода, лесные пожары, специальная военная операция, частичная мобилизация — этот год был непростым. Но и хорошие моменты в нем тоже всё-таки были. Весь год фотографы Городских порталов фиксировали самые главные моменты в самых разных уголках России. В том числе с помощью их снимков мы привыкали к новым реалиям. Это было непросто, но мы отобрали 22 кадра, которыми подытоживаем 2022 год.

Год был непростым даже у погоды. Вот, например, Самара встречала <nobr class="_">2022-й</nobr> небывалыми снегопадами, которые продолжались весь январь и февраль. Жизнь в городе тогда выглядела примерно так

Год был непростым даже у погоды. Вот, например, Самара встречала 2022-й небывалыми снегопадами, которые продолжались весь январь и февраль. Жизнь в городе тогда выглядела примерно так

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Пока в Самаре падал снег, в Нижнем Новгороде (и по всей России) катались на лыжах. Непривычный взгляд на традиционный забег «Лыжня России»

Пока в Самаре падал снег, в Нижнем Новгороде (и по всей России) катались на лыжах. Непривычный взгляд на традиционный забег «Лыжня России»

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Этот снимок сделан за несколько дней до начала спецоперации. Беженцы из Донбасса прибывают в Ростовскую область в страхе за свое будущее

Этот снимок сделан за несколько дней до начала спецоперации. Беженцы из Донбасса прибывают в Ростовскую область в страхе за свое будущее

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После начала спецоперации в городах России проходят протестные акции. Правоохранительные органы во всеоружии

После начала спецоперации в городах России проходят протестные акции. Правоохранительные органы во всеоружии

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Некоторые задержания на таких митингах проходили очень спокойно

Некоторые задержания на таких митингах проходили очень спокойно

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Но чаще всего с митингующими особенно не церемонились

Но чаще всего с митингующими особенно не церемонились

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Иногда приходилось и побегать. Причем всем: и полицейским за митингующими, и журналистам за этой компанией

Иногда приходилось и побегать. Причем всем: и полицейским за митингующими, и журналистам за этой компанией

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Даже во время чрезвычайных происшествий можно заметить красивое. Например, радугу в рассеявшихся каплях воды из пожарных рукавов

Даже во время чрезвычайных происшествий можно заметить красивое. Например, радугу в рассеявшихся каплях воды из пожарных рукавов

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Этой весной лесные пожары в России вновь дали знать о себе, разгоревшись с новой силой (еще мощнее, чем в прошлые годы). Порой даже непонятно, что страшнее — сами пожары или их последствия

Этой весной лесные пожары в России вновь дали знать о себе, разгоревшись с новой силой (еще мощнее, чем в прошлые годы). Порой даже непонятно, что страшнее — сами пожары или их последствия

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Одно из многочисленных последствий спецоперации на Украине — уход иностранных компаний и брендов из России. Не стала исключением и сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». После выкупа бизнеса пришлось снимать старые вывески, чтобы дать ресторанам новое название: «Вкусно — и точка»

Одно из многочисленных последствий спецоперации на Украине — уход иностранных компаний и брендов из России. Не стала исключением и сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». После выкупа бизнеса пришлось снимать старые вывески, чтобы дать ресторанам новое название: «Вкусно — и точка»

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Шли месяцы, начали приходить первые сведения о погибших в спецоперации, а затем — и первые похороны военнослужащих в городах России

Шли месяцы, начали приходить первые сведения о погибших в спецоперации, а затем — и первые похороны военнослужащих в городах России

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В этом году горели не только леса. В регионах России произошло много крупных пожаров. Один из таких — пожар на одном из трех центральных складов Ozon, находившемся в Подмосковье (площадь в итоге составила <nobr class="_">35 тысяч</nobr> квадратных метров, а интернет-магазину пришлось предупреждать покупателей о том, что их заказ мог сгореть)

В этом году горели не только леса. В регионах России произошло много крупных пожаров. Один из таких — пожар на одном из трех центральных складов Ozon, находившемся в Подмосковье (площадь в итоге составила 35 тысяч квадратных метров, а интернет-магазину пришлось предупреждать покупателей о том, что их заказ мог сгореть)

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Контрасты и реалии 2022 года выглядят именно так

Контрасты и реалии 2022 года выглядят именно так

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21 сентября в России началась частичная мобилизация. Будущее становилось всё более туманным

21 сентября в России началась частичная мобилизация. Будущее становилось всё более туманным

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Из-за мобилизации пришлось даже сдвинуть начало осеннего призыва — он стартовал <nobr class="_">1 ноября</nobr> вместо <nobr class="_">1 октября</nobr>

Из-за мобилизации пришлось даже сдвинуть начало осеннего призыва — он стартовал 1 ноября вместо 1 октября

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А вот так проходили учения в лагерях — в зависимости от воинской специальности мобилизованных

А вот так проходили учения в лагерях — в зависимости от воинской специальности мобилизованных

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Каждое фото прощания с мобилизованными, отправляющимися в зону спецоперации, — маленькая трагедия

Каждое фото прощания с мобилизованными, отправляющимися в зону спецоперации, — маленькая трагедия

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В октябре сразу в двух российских городах — Ейске и Иркутске — военные самолеты упали на жилые дома. В Ейске военные самолеты постоянно летали над крышами домов (аэродром находится совсем рядом), но после трагедии перестали — правда, временно

В октябре сразу в двух российских городах — Ейске и Иркутске — военные самолеты упали на жилые дома. В Ейске военные самолеты постоянно летали над крышами домов (аэродром находится совсем рядом), но после трагедии перестали — правда, временно

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Тем не менее светлые полосы всё же есть. Люди продолжают жить своей жизнью, а в городах проходят традиционные мероприятия — например, соревнования по зимнему парусному спорту на Обском водохранилище

Тем не менее светлые полосы всё же есть. Люди продолжают жить своей жизнью, а в городах проходят традиционные мероприятия — например, соревнования по зимнему парусному спорту на Обском водохранилище

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Многие города в этом году сократили расходы на празднование Нового года, решив таким образом поддержать бойцов СВО. Вот и получилось, что местами новогоднюю иллюминацию заменили символы спецоперации

Многие города в этом году сократили расходы на празднование Нового года, решив таким образом поддержать бойцов СВО. Вот и получилось, что местами новогоднюю иллюминацию заменили символы спецоперации

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Несмотря на то что этот год был очень тяжелым, мы верим в то, что в следующем году жизнь должна наладиться. Вместе с этими собачками желаем вам всего самого хорошего в наступающем 2023 году!

Несмотря на то что этот год был очень тяжелым, мы верим в то, что в следующем году жизнь должна наладиться. Вместе с этими собачками желаем вам всего самого хорошего в наступающем 2023 году!

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