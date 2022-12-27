Казалось, что сложнее коронавирусных лет уже не будет ничего. Но 2022 год принес нам и то, что мы даже не могли предположить. Аномальная погода, лесные пожары, специальная военная операция, частичная мобилизация — этот год был непростым. Но и хорошие моменты в нем тоже всё-таки были. Весь год фотографы Городских порталов фиксировали самые главные моменты в самых разных уголках России. В том числе с помощью их снимков мы привыкали к новым реалиям. Это было непросто, но мы отобрали 22 кадра, которыми подытоживаем 2022 год .