Северная Корея снова запустила беспилотники в Южную Корею. Почему сегодня это всех беспокоит

Впервые с 2017 года несколько запущенных Северной Кореей дронов пересекли границу с Южной Кореей. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап». По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов, корейские вооруженные силы обнаружили множество «неопознанных объектов» на территории Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула. Южная Корея подняла по тревоге истребители, вертолеты и средства ПВО для перехвата дронов, а также произвела предупредительные выстрелы. Один из поднятых по тревоге южнокорейских истребителей Ка-1 потерпел крушение.
Как сообщает «Рёнхап», северокорейские беспилотники пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо. Некоторые из них якобы достигли населенных районов и деревень. О пострадавших информации нет. На этом фоне Министерство транспорта Южной Кореи примерно на час приостанавливало полеты в международные аэропорты Кимпхо и Инчхон. Причины этого решения ведомство не назвало.
Конфликт между Северной и Южной Кореей имеет давнюю историю — в начале 50-х годов страны воевали за право объединить Корею под единым правительством. В итоге война завершилась перемирием, но с тех пор Северная и Южная Корея периодически обостряют взаимоотношения. С осени 2022 года Северная Корея регулярно запускает ракеты: в частности, 2 ноября КНДР запустила не менее 17 ракет в Японском и Жёлтом морях. Одна из них впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей и упала к югу от разграничительной линии. Запуски продолжались и в декабре, а в начале месяца военные КНДР получили приказ открыть артогонь в сторону моря на фоне южнокорейских учений.