Северная Корея снова запустила беспилотники в Южную Корею. Почему сегодня это всех беспокоит

Конфликт между Северной и Южной Кореей имеет давнюю историю — в начале 50-х годов страны воевали за право объединить Корею под единым правительством. В итоге война завершилась перемирием, но с тех пор Северная и Южная Корея периодически обостряют взаимоотношения. С осени 2022 года Северная Корея регулярно запускает ракеты: в частности, 2 ноября КНДР запустила не менее 17 ракет в Японском и Жёлтом морях. Одна из них впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей и упала к югу от разграничительной линии. Запуски продолжались и в декабре, а в начале месяца военные КНДР получили приказ открыть артогонь в сторону моря на фоне южнокорейских учений.