«Ребенку сразу дали гражданство, и здесь киты и пингвины рядом»: история адвоката, который эмигрировал в Аргентину

Денис всегда хотел жить поближе к горам и лесу: в Аргентине он смог найти всё, чего желал. Проблем с заработком, которые очень заботят всех, кто собирается переезжать в другие страны, у семьи нет.

— Супруга работает стабильно, удаленно, — рассказал Денис Елисеев. — Она маркетолог, у нее несколько человек в команде. Сейчас из-за спецоперации она часть клиентов потеряла и ищет новых. У меня заработки периодические, пока не работаю. Веду канал на YouTube.