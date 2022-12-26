«Ребенку сразу дали гражданство, и здесь киты и пингвины рядом»: история адвоката, который эмигрировал в Аргентину

Вот уже больше полугода Денис Елисеев живет с супругой в Буэнос-Айресе, где у них родился ребенок. Он честно рассказал нашим коллегам из V1.RU, за что он любит родной Волгоград и Россию, почему решил переехать в Южную Америку и как там относятся к русским.
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По словам Дениса Елисеева, он родился и вырос в Таджикистане. Суммарно прожил там 20 лет, учился на юрфаке. Потом с семьей они переехали в Россию — в Ростовскую область. Тут он доучился и начал работать. После срочной службы в армии Денис переехал в Волгоград.
— В Волгограде в том числе я работал в департаменте муниципального имущества городской администрации, — рассказал Денис Елисеев. — Это были 2011–2012 годы.
В те времена Денис параллельно писал статьи на юридические темы для местного издания. В какой-то момент на его основной работе об этом узнали и оказались категорически против.
— Тогда я уволился и пошел в банки, — вспоминает Денис. — Думал, что в частных структурах будет посвободнее. Там также оценивал компании, но уже для выдачи кредитов. Работал с юридическими лицами в первую очередь.
Позже Денис переехал в Москву, там работал в консалтинговой компании по юридическим вопросам. Последние годы трудился адвокатом по административным делам.
— Я всегда хотел жить в России, хотя я тут не родился, — признается Денис Елисеев. — Но когда началась спецоперация, супруга решила сразу уезжать из страны. Я еще пару месяцев собирался с мыслями, потому что мне всё это дорого — Русь, березка, речка, небо голубое. Но в итоге в мае этого года мы уехали в Аргентину. На переезд потратили деньги из накоплений. Почему в Аргентину? Потому что, во-первых, ребенок если здесь родился, он сразу получает гражданство, во-вторых, здесь киты и пингвины рядом. Еще здесь можно 90 дней без визы находиться, потом ее можно еще на 90 дней продлить. Потом выехать и опять вернуться. Здесь очень лояльное миграционное законодательство. У меня за полгода ни разу никто на улице документы не спросил.
Денис всегда хотел жить поближе к горам и лесу: в Аргентине он смог найти всё, чего желал. Проблем с заработком, которые очень заботят всех, кто собирается переезжать в другие страны, у семьи нет.
— Супруга работает стабильно, удаленно, — рассказал Денис Елисеев. — Она маркетолог, у нее несколько человек в команде. Сейчас из-за спецоперации она часть клиентов потеряла и ищет новых. У меня заработки периодические, пока не работаю. Веду канал на YouTube.
Когда семья прилетела в Буэнос-Айрес, в России была весна, а в Аргентине в это время — конец осени и начало зимы. За полгода на другом конце земли Денис успел по достоинству оценить все минусы и плюсы жизни в стране.
— Здесь, в Аргентине, бесплатная хорошая медицина. Многие американцы даже приезжают сюда лечиться. Есть и платная, конечно, — рассказывает Денис. — В сфере технологий страна очень уступает России. К примеру, местные онлайн-карты гораздо хуже, чем те, что предоставляет «Яндекс». Система МФЦ в России очень удобная, тут с этим сложнее.
Из других отличий между странами Денис назвал три ключевых: правовую систему, социальную политику и природу.
— В первую очередь в Аргентине чувствуется свобода в правовой системе, — отметил россиянин. — Сюда же я запишу то, что здесь нет срочной службы в армии. Как я уже говорил, лояльное миграционное законодательство. Социальная политика хорошая. Я получаю здесь бесплатную медпомощь, хотя у меня нет ни прописки, ничего. Я даже язык не знаю официальный — испанский. Это такая же классная и большая страна, где есть как юг, так и север, где жара и морозы. Даже березки здесь растут и ромашки. К русским, кстати, здесь относятся прекрасно.
В своем блоге на YouTube Денис Елисеев рассказывает о путешествиях, а также новостях России.
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— Я слежу за тем, что происходит в России и в Волгограде, — рассказал Денис. — Слышал, что город хотят переименовать в Сталинград. Я думаю, что в городе есть другие важные задачи. Например, канализация, которую недавно прорвало. Мне кажется, это отвлечение внимания населения от реальных проблем.