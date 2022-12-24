Совфед призвал взять под контроль уехавших россиян: главное о СВО за 23 декабря

24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 декабря.
В Совфеде призвали взять под контроль уехавших за границу россиян
В ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России отметили, что власти должны уделить повышенное внимание россиянам, покинувшим страну, в том числе после начала специальной военной операции. По мнению сенаторов, уехавшие граждане находятся «в зоне очевидного риска» в условиях развернутой спецслужбами стран НАТО кампании по вербовке иноагентов. Комиссия отметила, что не обращать на это внимание было бы опрометчиво.
В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который ограничит возможности удаленной работы для уехавших за границу россиян. На днях об этом сначала сообщило издание «Верстка» со ссылкой на собственные источники в Госдуме, а после информацию подтвердил сенатор Андрей Клишас в разговоре с RTVI. За неделю до этого в интервью «Ведомостям» он же заявлял, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.
Минпросвещения утвердило новый школьный курс ОБЖ с начальной военной подготовкой
Министерство просвещения РФ утвердило обновленный школьный курс по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), в котором присутствует модуль начальной военной подготовки. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта Росмолодежи «Большая перемена».
Согласно приказу министерства, курс ОБЖ представлен двумя вариантами. Первый вариант содержит привычные модули по безопасности на транспорте и в быту. Во второй вариант курса, однако, включено более глубокое рассмотрение различных вопросов безопасности, а также такой раздел, как «Элементы начальной военной подготовки». Он содержит в том числе материалы по строевой подготовке, воинскому приветствию и обращению с автоматом Калашникова и гранатами РГД-5 и Ф-1. В ходе курса ученики
Новый курс ОБЖ введут для обучения в школах с 1 сентября 2023 года одновременно с началом изучения обновленного курса по истории, включающего события 2022 года, а также по обществознанию, литературе, окружающему миру и географии.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов высказывал мнение, что модуль по начальной военной подготовке может быть внеурочным.
В вузах появится курс по основам военной подготовки
В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что в российских университетах появится курс по основам военной подготовки. Параллельно с этим Минпросвещения утвердило обновленный школьный курс по ОБЖ с модулем начальной военной подготовки.
— Модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе, — говорится в сообщении пресс-службы.
Шойгу проверил предприятия «Калашникова»
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях «Калашникова» в Ижевске. Шойгу показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Также главе Минобороны продемонстрировали технологический процесс производства, в том числе линию конечной сборки стрелкового вооружения. Руководитель концерна Владимир Лепин доложил министру, что предприятия выполнили гособоронзаказ 2022 года в полном объеме. Шойгу обратил внимание гендиректора «Калашникова» на то, что в 2023 году «гособоронзаказ по линии концерна будет значительно увеличен».
На расширенном заседании Минобороны Сергей Шойгу говорил о том, что уровень выполнения заданий гособоронзаказа в этом году составил 91%, а объем финансирования в этом году позволил нарастить поставки оружия в войска на 30%.
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Россия запретит поставки нефти странам, требующим потолка цен
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые будут требовать соблюдения потолка цен. По его словам, этот запрет коснется и юридических лиц. Также Новак отметил, что после введения странами ЕС и G7 ценового потолка на нефть в России может сократиться добыча.
— Поэтому мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно 5–7%, — сказал Новак.
По его словам, по итогам 2022 года добыча нефти в России вырастет на 2% (до 535 миллионов тонн), а нефтепереработка увеличится на 5%. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в ближайшие дни будет подписан указ по ответным мерам в связи с введенными потолками цен на энергоресурсы. В Кремле говорили о том, что Россия будет реагировать на введение потолка цен на нефть так, как это лучшим образом соответствует ее интересам.
— Речь идет о возможной дестабилизации энергетического рынка мирового, речь идет о том, что, по сути, происходит такая синтетическая подмена рыночных отношений, рыночного процесса ценообразования. Это даже в среднесрочной перспективе чревато дополнительными проблемами для стабильности рынков. Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам, — говорил Песков.
Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель — ограничение начало действовать 5 декабря.