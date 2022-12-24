Совфед призвал взять под контроль уехавших россиян: главное о СВО за 23 декабря

Россия запретит поставки нефти странам, требующим потолка цен

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые будут требовать соблюдения потолка цен. По его словам, этот запрет коснется и юридических лиц. Также Новак отметил, что после введения странами ЕС и G7 ценового потолка на нефть в России может сократиться добыча.

— Поэтому мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно 5–7%, — сказал Новак.



По его словам, по итогам 2022 года добыча нефти в России вырастет на 2% (до 535 миллионов тонн), а нефтепереработка увеличится на 5%. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в ближайшие дни будет подписан указ по ответным мерам в связи с введенными потолками цен на энергоресурсы. В Кремле говорили о том, что Россия будет реагировать на введение потолка цен на нефть так, как это лучшим образом соответствует ее интересам.