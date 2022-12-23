«Подписчики спрашивают, сколько мне платит КГБ»: британец ведет честный видеоблог о жизни в России

Когда Самюэль Хайленд первый раз прилетел из родного Ноттингема в далекий Владимир, не было еще ни Youtube, ни смартфонов с видеокамерой. Что привело иностранца сюда и какая сила заставила остаться в незнакомой стране?



Знал по-русски только «привет» и «как дела»

По словам Самюэля, он всегда был немного странным ребенком. Пока друзья стремились в отпуск в Италию или Америку, парень мечтал побывать в России. Началось всё с футбола: один из любимых спортсменов — полузащитник Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис — родился в СССР и выступал за российскую сборную. Подростком Сэм запоем читал интервью и воспоминания своего кумира, особенно его впечатлили рассказы о советском детстве — и с тех пор британец загорелся идеей во что бы то ни стало попасть в Россию.

