Шойгу объяснил, зачем проводили частичную мобилизацию: новости СВО за 21 декабря

Кроме того, Шойгу считает необходимым довести численность ВС до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе 695 тысяч контрактников, а также принять меры по созданию группировки войск на северо-западе России.



Сколько мобилизованных находится в зоне боевых действий

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, рассказал, сколько мобилизованных находятся сейчас в зоне боевых действий, а сколько — в лагерях. По словам министра обороны РФ, обучение сейчас проходят 150 тысяч человек, «остальная половина находится в зоне боевых действий».

