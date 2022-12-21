Глава Минобороны предложил поднять призывной возраст

Глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с докладом во время расширенного заседания коллегии Минобороны с участием Владимира Путина. Он сделал ряд предложений, в том числе — поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года. При этом он предложил поднять максимальный возраст призыва до 30 лет. Сейчас призыву на срочную военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.
Кроме того, Шойгу считает необходимым довести численность ВС до 1,5 млн военнослужащих, в том числе — 695 тысяч контрактников, а также принять меры по созданию группировки войск на Северо-Западе России.
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