Сергей Шойгу рассказал, сколько мобилизованных находится в зоне боевых действий

Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, рассказал, сколько мобилизованных находятся сейчас в зоне боевых действий, а сколько — в лагерях. По словам министра обороны РФ, обучение сейчас проходят 150 тысяч человек, «остальная половина находится в зоне боевых действий».
Всего, по данным Шойгу, в рамках частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек. Еще 830 тысяч человек освобождены от мобилизации — для поддержания экономики.
— Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с начала частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями по оповещению и призыву граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу, — отметил Сергей Шойгу.
Также глава Минобороны объяснил, зачем понадобилось проводить частичную мобилизацию. По его словам, это было необходимо для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий».
— Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация, — отметил глава Минобороны. — Она стала критерием зрелости российского общества, серьезным испытанием для страны и Вооруженных сил.
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Расширенное заседании коллегии Минобороны, для которого Сергей Шойгу подготовил подробный доклад, проходит в эти минуты в Москве. Мы ведем онлайн-трансляцию, где рассказываем обо всем, что там происходит.