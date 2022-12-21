Сергей Шойгу рассказал, сколько мобилизованных находится в зоне боевых действий

— Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с начала частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями по оповещению и призыву граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу, — отметил Сергей Шойгу.



Также глава Минобороны объяснил, зачем понадобилось проводить частичную мобилизацию. По его словам, это было необходимо для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий».

