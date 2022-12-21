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Спецоперация на Украине

Что говорят в Совфеде о новой волне мобилизации? Отвечает Матвиенко

Спикер Совфеда рассказала об этом на заседании по итогам осенней сессии

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Частичная мобилизация завершилась в конце октября

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания по итогам осенней парламентской сессии прокомментировала возможность объявления новой волны мобилизации в России.

— Второй волны мобилизации не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке, — заявила Матвиенко.

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Видео: «Совет Федерации» / t.me

Также Валентина Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, поскольку она изначально не подгонялась ни под какие даты.

— Цели, задачи специальной военной операции — они определены, и закончится специальная военная операция тогда, когда эти цели будут достигнуты. Говорить о конкретных сроках, датах, на мой взгляд, некорректно, потому что изначально, когда было принято решение специальной военной операции, она не подгонялась под какие-то даты, под какие-то сроки, — сказала Матвиенко.

Ранее в Кремле неоднократно высказывались по поводу сообщений о новой волне мобилизации. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «провокационными».

— Президент уже всё сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания, — заявлял Песков.

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Также пресс-секретарь Путина посоветовал ориентироваться на «информацию Минобороны и президента». Песков прокомментировал и обращение депутатов Мосгордумы, которые просили президента издать указ о завершении мобилизации: по его словам, на этот счет «нет новаций». В Кремле опровергли и сообщения о том, что готовится обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он объявит о «мобилизации страны».

Валентина МатвиенкоРоссияУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация
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