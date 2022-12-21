Что говорят в Совфеде о новой волне мобилизации? Отвечает Матвиенко

Также пресс-секретарь Путина посоветовал ориентироваться на «информацию Минобороны и президента». Песков прокомментировал и обращение депутатов Мосгордумы, которые просили президента издать указ о завершении мобилизации: по его словам, на этот счет «нет новаций». В Кремле опровергли и сообщения о том, что готовится обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он объявит о «мобилизации страны».