Путин собирает расширенное заседание коллегии Минобороны: онлайн-трансляция

Немного на тему СВО: 19 декабря президент рекомендовал Подмосковью, Крыму и Севастополю предусмотреть безвозмездную передачу земельных участков отличившимся в спецоперации. В соответствующем распоряжении речь идет о «военнослужащих, награжденных государственными наградами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий», а также о родственниках солдат, погибших в зоне СВО из-за увечья или заболевания.
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Трансляция с запуска месторождения завершилась, а значит, самое время снова перейти в активный режим ожидания.
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Тем временем Путин запустил работу Ковыктинского газоконденсатного месторождения — по видеосвязи, как мы и говорили ранее. В ближайшее время заседания с Минобороны не ожидается, потому что президент внимательно слушает доклады сотрудников «Газстройпрома».
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Сегодня итоги осенней парламентской сессии подвела спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На пресс-конференции по этому поводу она прокомментировала возможность объявления новой волны мобилизации в России.
— Второй волны мобилизации не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке, — заявила Матвиенко.
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График у Владимира Путина на этой неделе действительно насыщенный. Ранее он уже встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, временно исполняющими обязанности глав ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. А после сегодняшнего заседания коллегии Минобороны у президента намечен большой госсовет в очном формате. Он должен состояться завтра, 22 декабря.
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Кстати, Дмитрий Песков сегодня официально объявил, что ждать послания Владимира Путина Федеральному собранию в этом году не стоит — президент огласит его после Нового года.
— До Нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание, — заявил Песков. — График идет напряженный. Географически это произойдет уже в следующем году. По срокам мы будем ориентировать, будем уточнять.
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В понедельник, 19 декабря, Владимир Путин встречался в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко. Главы государств договорились о создании единого оборонного пространства.
На совместной пресс-конференции российский президент заявил, что Россия «считает возможным продолжить» готовить экипажи для белорусских военных самолетов, которые переоборудованы так, чтобы иметь возможность нести боеприпасы «воздушного базирования со специальной боевой частью».
Лукашенко, в свою очередь, отметил, что переоборудованные самолеты готовы, протестированы в России, осталось только подготовить летчиков.
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В данный момент Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в церемонии ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения и участка Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири».
Когда начнется заседание с Министерством обороны — всё еще неизвестно.
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По словам Дмитрия Пескова, после выступления министра обороны Сергея Шойгу ожидаются «заключительные ремарки» от президента.
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20 декабря Владимир Путин также встретился с временно исполняющими обязанности глав ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Пушилин на встрече попросил президента РФ способствовать усилению системы ПВО в республике, чтобы обезопасить города и отодвинуть противника.
По словам Пушилина, ВСУ ведут целенаправленную веерную работу по мирным кварталам городов, в частности по Макеевке, Горловке, Донецку.
— Если брать только Донецк, только с 2-го по 18-е число у нас погиб 21 человек, 94 человека получили ранения, 460 домостроений было повреждено. Это абсолютно мирные жители, — объяснил Пушилин.
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Точное время начала заседания неизвестно, но примерно два часа назад Дмитрий Песков заявил, что оно начнется через два часа.
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Во вторник, 20 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации появилось распоряжение Владимира Путина, которым президент сформировал рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Возглавил группу сенатор и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Вот некоторые из основных задач группы:
- контроль за реализацией мер социальной и правовой защиты участников СВО и членов из семей;
- рассмотрение вопросов, связанных с размещением и материально-техническим обеспечением мобилизованных;
- анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи;
- подготовка предложений по «формированию мобилизационного людского резерва».
В группу среди прочих вошли зампред Совета Федерации Николай Журавлев, директор департамента «Роскосмоса» Александр Захаренко, создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, создатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов, заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев. Участники группы обязаны будут каждый месяц предоставлять президенту отчеты.
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Пресс-секретарь российского президента, анонсируя сегодняшнее заседание, пообещал большую речь Путина перед военными.
— Будет важное и объемное выступление на коллегии Минобороны, — заявил Песков.
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В минувшую пятницу, 16 декабря, Владимир Путин работал в объединенном штабе родов войск, где ему представили доклад о ходе спецоперации.
Президент выслушал предложения по ближайшим и среднесрочным действиям и провел отдельные встречи с командующими.
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С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Он расскажет о ходе проведения специальной военной операции, количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в 2022 году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности военного ведомства и социальной защищенности военнослужащих.
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Известно, что в расширенном заседании коллегии примут участие командования военных округов, видов и родов войск вооруженных сил, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. В режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц ВС России.
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