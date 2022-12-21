Путин собирает расширенное заседание коллегии Минобороны: онлайн-трансляция

Сегодня итоги осенней парламентской сессии подвела спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На пресс-конференции по этому поводу она прокомментировала возможность объявления новой волны мобилизации в России.

— Второй волны мобилизации не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке, — заявила Матвиенко.

