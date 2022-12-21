«Привезли только прах». В Новосибирской области похоронили ефрейтора, погибшего в спецоперации

В Мошковском районе простились с погибшим в спецоперации 32-летним Андреем Балабаевым. Информацию об этом подтвердили в администрации Балтинского сельсовета.



— Он был ефрейтором. У него остались родители, брат, сестра, сын 7 лет, сам он был в разводе. Он служил по контракту в Юрге еще до начала спецоперации. Привезли сюда только прах, гроб был закрытый. Признали Андрея Балабаева погибшим по решению суда, поэтому дату гибели не могу сказать, — сообщила корреспонденту НГС глава Балтинского сельсовета Светлана Станкевич.

