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Спецоперация на Украине

«Привезли только прах». В Новосибирской области похоронили ефрейтора, погибшего в спецоперации

Андрею Балабаеву было 32 года

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Андрея Балабаева похоронили в закрытом гробу

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В Мошковском районе простились с погибшим в спецоперации 32-летним Андреем Балабаевым. Информацию об этом подтвердили в администрации Балтинского сельсовета.

— Он был ефрейтором. У него остались родители, брат, сестра, сын 7 лет, сам он был в разводе. Он служил по контракту в Юрге еще до начала спецоперации. Привезли сюда только прах, гроб был закрытый. Признали Андрея Балабаева погибшим по решению суда, поэтому дату гибели не могу сказать, — сообщила корреспонденту НГС глава Балтинского сельсовета Светлана Станкевич.

Похороны прошли 17 декабря в деревне погибшего Балта.

Все новости вокруг спецоперации мы собираем в отдельном сюжете.

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