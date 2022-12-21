Осквернил георгиевскую ленту — 5 миллионов штрафа: новости СВО за 20 декабря

Согласно закону, нельзя будет использовать георгиевскую ленту в памятные даты России, не связанные с военными событиями. Также устанавливается возможность использования георгиевской ленты во время проведения органами власти широкого круга мероприятий.



Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии

Этой осенью на всю страну прогремело уголовное дело в отношении жительницы Тюмени Алисы, которая написала мелом на площади Единства и Согласия «НЕТ В***Е». Заметившие это полицейские задержали девушку и обвинили ее в дискредитации ВС РФ. На суде, который состоялся в октябре 2022 года, Алиса сумела доказать, что не собиралась никого дискредитировать, а на самом деле своей надписью выразила неприязнь к рыбе — якобы она обозначает «Нет вобле». В тот раз суд с доводами девушки согласился, обвинения снял, мелки вернул.