Хотен Блудович и все-все-все. Каких русских богатырей надо популяризовать немедленно

Но, даже если не копать под трех богатырей, Мишустину будет из кого выбрать. Ни «Марвел», ни DC, ни даже «Коламбия Пикчерз» не представляют, насколько удивителен и разнообразен наш исконно русский богатырский пантеон. Поверьте, там есть кого популяризировать.



Как вам, например, детская маечка с выполненной нарядной кириллицей надписью «Хотен Блудович»?



Гусары, молчать!



Это, между прочим, наш русский богатырь Киевского цикла. И не самый худший, кстати. Ну, назвали его в честь Блудовой улицы в древнем Новогороде, а ту — в честь воеводы Блуда. Ничего такого. Это «богатырь-бедняк, мстящий за честь оскорбленной богачами матери». Сюжет простой и даже в меру романтический: Хотен Блудович отправил свою маму на пир сватать купеческую дочь Офимью (такие у них имена). А мамаша невесты ее в ответ обругала и облила питьем из чарки. Тогда Хотен Блудович сел на коня, поехал к терему, где жила девица, и начал долбить тот терем своей палицей булатною. Когда там всё как следует «покривилося» да «рассыпалося», вынес двери и вошел к Офимье в горницу. Застал ее там не очень одетой. «Пойдешь, — говорит, — за меня замуж?» Офимья, не будь дурой, ответила: «Да я три года богу молилась, как бы за тебя замуж сходить!» Свадьба, танцы, хеппи-энд. Принцессы Диснея, плачьте.

