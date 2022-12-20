Суд признал фразу «Нет вобле» дискредитацией ВС РФ, а ее автора оштрафовали

Фраза «Нет вобле» стала хитом в интернете с момента своего появления. Мемы с этой надписью поддержали даже звезды. Алена Водонаева разместила картинку в своем Telegram-канале, Ксения Собчак вдохновилась и создала коллекцию одежды с этим призывом, а Семен Слепаков посвятил этой акции песню.

