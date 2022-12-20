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Суд признал фразу «Нет вобле» дискредитацией ВС РФ, а ее автора оштрафовали

В суде посчитали, что под фразой «Нет в***е» девушка имела в виду совсем не рыбу

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Раньше девушке удалось убедить суд, что фраза «Нет в***е» означает «Нет вобле»

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Этой осенью на всю страну прославилась девушка Алиса, которая на площади Единства и Согласия в Тюмени написала мелом «НЕТ В***Е». Заметившие это полицейские задержали девушку и обвинили ее в дискредитации ВС РФ.

На суде, который состоялся в октябре 2022 года, Алиса сумела доказать, что не собиралась никого дискредитировать, а на самом деле своей надписью выразила неприязнь к рыбе — якобы она обозначает «Нет вобле». В тот раз суд с доводами девушки согласился, обвинения снял, мелки вернул.

Но полицейские, добиваясь своего, вернули дело в суд. Сегодня, 20 декабря, его пересмотрели и Алису все-таки признали виновной в дискредитации российской армии.

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— Суд установил, что 24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади Единства и Согласия Тюмени, написала на асфальте мелом синего цвета слова «НЕТ В***Е». Суд назначил Алисе К. наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, — цитируют наши коллеги из издания 72.RU сообщение объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Фраза «Нет вобле» стала хитом в интернете с момента своего появления. Мемы с этой надписью поддержали даже звезды. Алена Водонаева разместила картинку в своем Telegram-канале, Ксения Собчак вдохновилась и создала коллекцию одежды с этим призывом, а Семен Слепаков посвятил этой акции песню.

ТюменьСудСпецоперация на УкраинеНет вобле
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