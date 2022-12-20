Суд признал фразу «Нет вобле» дискредитацией ВС РФ, а ее автора оштрафовали

Этой осенью на всю страну прославилась девушка Алиса, которая на площади Единства и Согласия в Тюмени написала мелом «НЕТ В***Е». Заметившие это полицейские задержали девушку и обвинили ее в дискредитации ВС РФ.
На суде, который состоялся в октябре 2022 года, Алиса сумела доказать, что не собиралась никого дискредитировать, а на самом деле своей надписью выразила неприязнь к рыбе — якобы она обозначает «Нет вобле». В тот раз суд с доводами девушки согласился, обвинения снял, мелки вернул.
Но полицейские, добиваясь своего, вернули дело в суд. Сегодня, 20 декабря, его пересмотрели и Алису все-таки признали виновной в дискредитации российской армии.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Суд установил, что 24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади Единства и Согласия Тюмени, написала на асфальте мелом синего цвета слова «НЕТ В***Е». Суд назначил Алисе К. наказание в виде штрафа в размере
Фраза «Нет вобле» стала хитом в интернете с момента своего появления. Мемы с этой надписью поддержали даже звезды. Алена Водонаева разместила картинку в своем Telegram-канале, Ксения Собчак вдохновилась и создала коллекцию одежды с этим призывом, а Семен Слепаков посвятил этой акции песню.