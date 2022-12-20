Уволились и поехали жить в деревню. Как городская семья открыла для себя самое красивое село России, ответив на вакансию

Готовиться к переезду семья начала за полгода. Еще у себя дома Карина изучала рецепты северной кухни, продумывала, какие мастер-классы может проводить для гостей. Вместе с подругой-иллюстратором придумала сделать особые открытки, которые гости деревни смогут отправить своим близким.

Мужу Карины Дмитрию перед поездкой пришлось оставить свою работу.

— Страха «бросить всё» у нас не было, — говорит горожанка. — Лично у меня был страх, что мы не справимся. Потому что все-таки был большой список обязанностей. И обязанности — непростые, особенно с точки зрения человека, который никогда не жил в деревне. А вот страха «бросить все» не было, потому что наше «всё» мы взяли с собой: мы приехали с ребенком, с кошкой. С этим всё было хорошо.

Как устроили быт в удаленной деревне

Уже в мае семья заехала в деревенский дом и приступила к работе. В сезон в Зехнова приезжает много туристов.