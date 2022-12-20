Уволились и поехали жить в деревню. Как городская семья открыла для себя самое красивое село России, ответив на вакансию

Городская жительница Карина Гажу устроила своей семье настоящее приключение. Вместе с мужем и сыном она почти на пять месяцев переехала в маленькую северную деревню. Без привычных бытовых удобств, иногда даже без электричества — в таких условиях они жили впервые… И остались очень довольны! Горожанка рассказала, как решилась на такой эксперимент, как справлялась с деревенскими заботами и почему считает дни, проведенные на Севере, лучшим временем в своей жизни.
Зехнова находится на территории национального парка «Кенозерский» и официально признана одной из самых красивых деревень России по версии ассоциации «Самые красивые деревни России». Это организация, которая оценивает малые населенные пункты с точки зрения ухоженности и исторической ценности архитектуры. Зехнова начинает свою историю аж с XVI века. Название предположительно получила от имени одного из первых христиан на Кенозере — Зеха. Это единственная на Русском Севере деревня, которая ни разу не перестраивалась на протяжении почти пяти веков.
Как горожане решились на перемены
Карина и ее муж Дмитрий живут в Гатчине, что под самым Санкт-Петербургом, и воспитывают четырехлетнего сына Ваню. Она работала парильщицей в бане, мастерила свечи и сувениры, он работал инженером.
Всё изменилось, когда Карина увидела в интернете необычную вакансию: Кенозерский национальный парк искал семью, которая готова на несколько месяцев переехать в глубинку Архангельской области.
Нужно было работать с туристами: следить за гостевым домом, проводить чаепития и мастер-классы, готовить еду, водить экскурсии. Кроме зарплаты, обещали размещение в большом деревенском доме, красивые виды, интересные знакомства, свежий воздух и тишину.
— В этой вакансии было описано всё, о чем я когда-либо мечтала. Я сразу же отправила ссылку своему мужу, и он сказал: «Да! Давай попробуем!» Мы в этот же вечер отправили письмо с резюме и стали ждать ответа, — рассказывает Карина.
Оказалось, что желающих устроиться на такую работу было много — около 200 семей. Но семье Гажу повезло больше остальных.
В письме Карина написала, что шесть лет работала в туризме и у нее большой опыт личных путешествий, но тут же честно призналась, что серьезного опыта сельской жизни ни у нее, ни у мужа нет.
— В вакансии, конечно, было указано, что лучше, если такой опыт есть — чтобы семья понимала, к чему готовиться. Но у меня опыта жизни в деревне не было, а у мужа был только детский, — у бабушки в деревне, — говорит горожанка.
Жить предстояло в деревне Зехнова — она официально входит в список самых красивых деревень России. И даже считается самой маленькой из самых красивых. Постоянно там проживают всего три человека, но другие жители приезжают на лето.
Карину и Дмитрия пригласили заранее посмотреть дом, чтобы они решили, готовы ли топить печи, мыться не в душе, а в бане, а до ближайшего продуктового магазина — плыть на лодке. И бытовые трудности супругов не испугали.
— Мы приехали в марте. Сотрудник парка отвез нас туда по озеру на снегоходе. Мои чувства, когда мы подъезжали к деревне, не передать словами. Я просто расплакалась! Никаких следов, никаких машин. Это нетронутый снег, практически по грудь. Я даже не поверила, что спустя несколько месяцев мы приедем и будем жить вот в этом самом доме, — рассказывает Карина.
Готовиться к переезду семья начала за полгода. Еще у себя дома Карина изучала рецепты северной кухни, продумывала, какие мастер-классы может проводить для гостей. Вместе с подругой-иллюстратором придумала сделать особые открытки, которые гости деревни смогут отправить своим близким.
Мужу Карины Дмитрию перед поездкой пришлось оставить свою работу.
— Страха «бросить всё» у нас не было, — говорит горожанка. — Лично у меня был страх, что мы не справимся. Потому что все-таки был большой список обязанностей. И обязанности — непростые, особенно с точки зрения человека, который никогда не жил в деревне. А вот страха «бросить все» не было, потому что наше «всё» мы взяли с собой: мы приехали с ребенком, с кошкой. С этим всё было хорошо.
Как устроили быт в удаленной деревне
Уже в мае семья заехала в деревенский дом и приступила к работе. В сезон в Зехнова приезжает много туристов.
Среди местных достопримечательностей — старинная деревянная часовня и работающая водяная мельница.
Но почта, фельдшер, магазины — всё это находится в соседней деревне Вершинино, куда добраться можно только по озеру. Мобильная связь в Зехнова есть только местами. Зато были современные бытовые помощники.
— У нас была стиральная машина и посудомойка. Потому что поток гостей огромный, и без этого было бы просто не справиться, — описывает Карина.
В доме также был спутниковый интернет. Это довольно дорогое удовольствие. Но благодаря ему горожане смогли оставаться на связи, а Карина даже завела блог, где рассказывала о своей новой жизни.
Правда, электричество в деревне иногда отключали. И тогда благами цивилизации полноценно пользоваться уже не получалось.
— Это, наверное, самое тяжелое, с чем нам пришлось столкнуться. Останавливалась сразу вся работа. Без электричества нет воды, потому что насос не работает. Ты не можешь ни постирать, ни погладить. Не можешь приготовить еду, потому что большая часть угощений на чаепития печется в духовке.
— Да, у нас был генератор, но он же всё равно ест бензин. Бензина нужно много на такой дом. Да и генератор не выдерживает. Поэтому, включая генератор, мы могли включить только один электроприбор. Один или два. Чаще всего это был бойлер, в котором мы кипятили воду для гостей. Ну и духовка, которая работала на бесконечный поток ватрушек.
Для мужа, говорит Карина, тяжелыми были дороги до деревни. Раз в семь-десять дней семья выезжала за продуктами и бензином в ближайший город — Плесецк.
Поездка туда-обратно занимала 12 часов.
— Через озеро, в Вершинино тоже был магазин, но там не всё есть. И цены там выше, потому что деревня очень далеко — включают в цену транспортные расходы. А нам нужны были большие объемы продуктов: закупились и на себя, и чтобы готовить гостям.
— И ближайшая заправка находится в Плесецке, поэтому ездили именно туда. Ну ничего! Всё равно это был классный опыт, — смеется горожанка. — Мы в этом плане хорошо «прокачались». Когда ты живешь в городе, ты привыкаешь, что к тебе приезжает доставка за 15 минут. А тут мы столкнулись с тем, что нам нужно всё продумать, всё спланировать, написать список и ничего не забыть. Потому что если ты что-то забыл, то вернуться в магазин ты уже не можешь.
Выручали семью овощи со своего огорода. Кстати, грядками Карина занималась впервые. Дома она выращивала травы для чая на балконе, а в деревне смогла по-настоящему развернуться.
— У нас было 33 грядки. Мы посадили всё, что только было можно. Все семена, которые я увидела в магазине и которые мне понравились на картинке, — говорит она. — Особенно у нас прекрасно выросли кабачки. Которых мы, неопытные садоводы, посадили не как нормальные люди 3–4 кустика, а мы посадили 14, из которых взошло 13. Мы снимали по пять–восемь штук в день. И теперь, мне кажется, я знаю все рецепты из кабачков.
Как изменились отношения в семье
Бытовые сложности могут по-разному отразиться на отношениях. Но Карина говорит, что их семью это нисколько не разобщило. Даже наоборот — Карина влюбилась в мужа еще сильнее.
Дмитрий не только выполнял мужскую работу по дому, но и во всем помогал жене.
— Мы отработали как настоящая команда. Дима даже научился печь хлеб, пока я гладила бесконечные стопки белья. Даже после свадьбы не была так сильно влюблена в мужа, как после этой поездки, — рассказывает Карина.
Сын Ваня тоже изменился в деревне. По словам мамы, он стал более самостоятельным и более общительным.
— Во-первых, это была свобода. Мы знали, что можем отпустить его из дома и ничего не случится. Во-вторых, большой поток гостей, много общения с разными людьми разных возрастов, поэтому он стал более социализированным.
С ребенком Карина много времени проводила на природе: гуляли в лесу, изучали растения.
— Впервые в жизни я взяла в руки удочку! И червей копала тоже первый раз в жизни. Потом я наловчилась этих червей рвать и насаживать на крючок. Сначала это было очень страшно, а потом я приспособилась, и мне очень понравилась рыбалка. Мужа и ребенка как-то она не так впечатлила. А вот я получала огромное удовольствие. Если появлялась свободная минутка, то я всегда бежала на озеро, — говорит горожанка.
Как сложились отношения с местными жителями и туристами
И всё же самые яркие впечатления у семьи остались от общения с людьми, которых они встретили за эти пять месяцев.
Например, благодаря соседу Николаю Никитичу Карина научилась печь формовой хлеб в печке.
— Он мне провел мастер-класс. Я засняла всё на видео, чтобы сохранить детали. Потому что когда тебе эти знания передает дедушка — а ему сейчас 72 — это, наверное, самое ценное, что можно взять из опыта жизни в Зехнова. Вот именно такое тесное общение, соприкосновение с местными жителями — самое главное, — с улыбкой вспоминает девушка. — Любовь Ивановна — одна из местных, которая очень поддерживала, угощала чаем, рассказывала про свое детство в деревне. Алексей Иванович — хранитель часовни. Николай Николаевич — бывший почтальон...
Запомнились супругам и знакомства с туристами. Встречались и те, кому ничем не угодишь, но о большинстве своих гостей Карина говорит с восхищением.
Со многими туристами всего за пару дней они успевали подружиться, и с некоторыми до сих пор переписываются. Приезжало много творческих людей: архитекторы, художники, фотографы. Были и заядлые рыбаки, которые щедро дарили семье свой улов.
— И местные жители, и сотрудники парка нас очень тепло приняли и всегда помогали. Если бы руководство парка распространилось бы не только на парк, а на другие территории, то у нас, наверное, не было бы мертвых деревень в стране, — рассуждает Карина.
Что изменилось в жизни семьи после поездки
Сезон закончился. Карина вернулась домой больше месяца назад, но всё еще находится под впечатлением.
Она говорит, еще не до конца осознала, что этот этап ее жизни прошел, но в то же время уже скучает по деревне:
— Я буду скучать по всему: по людям, которые там были, по природе, по тишине.
Наша героиня признается, что еще толком не успела обдумать, как новый опыт можно применить в городе. Зато Карина поняла, что теперь точно не хочет покупать дачу.
— Мы думали: «Поживем в деревне, вдруг нам понравится — мы вернемся и купим дачу». Но в какой-то момент я поняла, что это не так. Мы никогда не купим дачу, это не то! Зехнова задала такую высокую планку, что и не описать, — рассказывает она. — Когда у тебя нет заборов, когда ты выходишь на крыльцо и у тебя бесконечные просторы: озеро, лес, поля. Тогда тебе уже не захочется дачу. Тебе уже не захочется эти заборы и замки.
В следующем году повторить опыт семьи Гажу сможет уже другая семья. Сейчас Карина общается с читателями своего блога и пишет, что готова ответить на любые вопросы от тех, кто тоже хочет попробовать себя в роли хозяев деревенского дома.