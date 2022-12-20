СЕЙЧАС -11°С
Пробки 1/10
usd 64.61
eur 68.78
Тема дняБар для девушек в Новосибирске
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

В Кремле прокомментировали вопрос о двухлетней срочной службе: новости о СВО за 19 декабря

Что произошло за последние сутки

110

О плане увеличения срока службы для ранее заявил подмосковный военком

Поделиться

24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 декабря.

Путин рекомендовал раздавать отличившимся в СВО землю в Крыму и Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Подмосковью, Крыму и Севастополю предусмотреть безвозмездную передачу земельных участков отличившимся в СВО. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 19 декабря.

Речь идет о «военнослужащих, награжденных государственными наградами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий», а также о родственниках солдат, погибших в зоне СВО из-за увечья или заболевания.

В Кремле прокомментировали вопрос о двухлетней срочной службе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможности увеличения срока срочной службы в России до двух лет. По его словам, этот вопрос необходимо задать главе Минобороны Сергею Шойгу.

— Военкомы — это его опция, это не ко мне, — сказал Песков.

О плане увеличения срока службы по призыву до двух лет в интервью телеканалу «Дмитров ТВ» 17 декабря сообщил военком по Дмитрову, Талдому и Дубне, подполковник Михаил Фотин.

— Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года, — сказал военком в интервью.

Позже Минобороны РФ опровергло информацию об увеличении сроков службы в армии по призыву. В ведомстве заявили, что изменять сроки службы в армии в настоящее время не планируется. Кроме того, власти потребовали от «Дмитров ТВ» удалить интервью с военкомом, который заявил о двухлетней службе в армии.

В Кремле заявили об обсуждении с Лукашенко новых целей военной группировки

Владимир Путин сегодня провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что Путин приехал в Минск, чтобы решать вопрос об участии Белоруссии в военных действиях на Украине, являются «глупыми и безосновательными», и уточнил, что новые цели и задачи союзной группировки войск России и Белоруссии лидеры стран обсуждают в текущем режиме.

— Это в оперативном порядке главнокомандующие и армейское руководство вырабатывают, эти цели, — сказал Песков.

В октябре Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщил, что в страну прибудут около 170 танков, 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов из России.

В России нарастили производство «Искандеров»

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что Россия нарастила производство ракетных комплексов «Искандер».

— Он достаточно эффективен, работает очень слаженно, точно и надежно, — подчеркнул Артяков. — Здесь мы должны отметить, что количество этих пусковых установок и боеприпасов увеличили в разы.

По словам Артякова, в 2022 году производство некоторых моделей танков в РФ по сравнению с прошлым годом выросло «в десятки раз», боеприпасов и снарядов — «в десятки и сотни раз».

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Ограничения полетов снова продлили

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили в 48-й раз. Теперь — до 27 декабря 2022 года.

По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

По теме

БелоруссияВладимир ПутинДмитрий ПесковКремльРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоСпецоперация на УкраинеСВО
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter