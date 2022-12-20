В Кремле прокомментировали вопрос о двухлетней срочной службе: новости о СВО за 19 декабря

В Кремле прокомментировали вопрос о двухлетней срочной службе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможности увеличения срока срочной службы в России до двух лет. По его словам, этот вопрос необходимо задать главе Минобороны Сергею Шойгу.



— Военкомы — это его опция, это не ко мне, — сказал Песков.



О плане увеличения срока службы по призыву до двух лет в интервью телеканалу «Дмитров ТВ» 17 декабря сообщил военком по Дмитрову, Талдому и Дубне, подполковник Михаил Фотин.

