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Спецоперация на УкраинеОбзор

Центробанк рассказал о нехватке рабочей силы в России из-за мобилизации: новости о СВО за 16 декабря

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В Центробанке отметили, что со временем нехватка рабочей силы будет только усиливаться

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24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 декабря.

Центробанк рассказал о нехватке рабочей силы из-за частичной мобилизации

Банк России опубликовал пресс-релиз по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке (ее оставили без изменений во второй раз подряд). Среди всего прочего в нем упомянуто и состояние российской экономики. В частности, в документе сказано, что на фоне частичной мобилизации во многих отраслях экономики усиливается нехватка рабочей силы.

— На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, — сообщили в Центробанке.

К слову, эксперты также отмечали негативное влияние частичной мобилизации на рынок труда — об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Мобилизованных хотят освободить от ответственности за просроченное разрешение на оружие

Глава комитета Госдумы по информполитике, автор ряда законопроектов в сфере оборота оружия Александр Хинштейн сообщил о том, что подготовлены поправки, освобождающие мобилизованных и добровольцев от ответственности, если срок действия их разрешения на гражданское оружие истек.

— Ранее анонсированные мной инициативы о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев сдавать государству на хранение свое гражданское оружие подготовлены. Это станет их правом, но не обязанностью: мобилизованные и добровольцы будут освобождены от ответственности, если срок действия их разрешения на оружие истечет, — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в Правительстве РФ утвердили правила единовременной выплаты контрактникам. Согласно документу, для получения средств военный должен подать рапорт командиру части. При этом в нем будут указаны тип выплаты, ее размер, основание для ее проведения и срок заключенного контракта. В постановлении отмечается, что оно распространяется на все правоотношения, возникшие с момента начала частичной мобилизации, 21 сентября. В течение 10 суток после того, как бумага окажется на столе у командира, тот должен организовать подготовку и издание приказа о выплате.

Перебои с электричеством на Украине из-за ударов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Днепровском районах столицы Украины, позднее появилась информация о взрывах в Деснянском и Голосеевском районах. Ранее на территории Украины, в том числе в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

Позднее о проблемах с электричеством стали сообщать в Киеве, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях. В Харькове начались перебои со связью, в Одесской военной администрации заявили о попаданиях по инфраструктурным объектам в нескольких областях Украины. В офисе президента Украины объявили, что по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света.

Днем «Укрэнерго» объявило в стране ЧС, заявив, что произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы Украины. По словам директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко, это означает, что нет технической возможности обеспечить светом около половины потребителей, в том числе и критическую инфраструктуру.


— Нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее, — объяснил Харченко.

По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, повреждены как минимум девять энергообъектов.

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ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

Евросоюз утвердил девятый пакет санкций против России, в рамках которого были расширены ограничения против энергетического и горнодобывающего секторов, а также сектора услуг для бизнеса (в том числе рекламы, исследования рынка проведения опросов общественного мнения). Кроме того, ЕС ввел дополнительные меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения (химикатов, ИТ-оборудования, электроники). Также введен полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов и заморожены активы еще двух российских банков.

По словам первого заместителя главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ЕС внес в санкционный список 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, Евросоюз инициировал отзыв лицензии на вещание у телеканалов НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», РЕН ТВ и Первого канала, одобрил разморозку российских активов физических лиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями. Расширен экспортный запрет на товары и технологии для авиакосмической отрасли, включая авиамоторы и запчасти для беспилотников для РФ. Кроме того, ЕС запретил своим гражданам занимать любые должности в госорганах или контролируемых государством организациях в России.

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