Центробанк рассказал о нехватке рабочей силы в России из-за мобилизации: новости о СВО за 16 декабря

— На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, — сообщили в Центробанке.



К слову, эксперты также отмечали негативное влияние частичной мобилизации на рынок труда — об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Мобилизованных хотят освободить от ответственности за просроченное разрешение на оружие