Трехлетний мальчик с лопаткой вышел откапывать увязший в снегу автобус — смотрите самое милое видео этого года

Наши коллеги из «Фонтанки» нашли маму отважного мальчика и поговорили с ней. Оказывается, этот случай сплотил всю улицу.

— Я мама того самого мальчика Левы, который помогал своей маленькой лопаткой откапывать автобус, застрявший на заснеженной дороге. После ужина мы наблюдали [из окон своей квартиры] за метелью. Наше внимание привлек автобус, который стоял на узкой дороге. Сначала он пропускал легковушку, застрявшую в колее. Затем эту легковушку вытолкал прохожий, гулявший с собакой, но автобус с места тронуться так и не смог.