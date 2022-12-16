Трехлетний мальчик с лопаткой вышел откапывать увязший в снегу автобус — смотрите самое милое видео этого года

Эта история за считаные часы разлетелась по всему Петербургу — трехлетний мальчик Лева с игрушечной красной лопаткой подошел к застрявшему автобусу и стал помогать взрослым его откапывать. Как это было — смотрите на видео, которое опубликовано чуть выше.
Наши коллеги из «Фонтанки» нашли маму отважного мальчика и поговорили с ней. Оказывается, этот случай сплотил всю улицу.
— Я мама того самого мальчика Левы, который помогал своей маленькой лопаткой откапывать автобус, застрявший на заснеженной дороге. После ужина мы наблюдали [из окон своей квартиры] за метелью. Наше внимание привлек автобус, который стоял на узкой дороге. Сначала он пропускал легковушку, застрявшую в колее. Затем эту легковушку вытолкал прохожий, гулявший с собакой, но автобус с места тронуться так и не смог.
Его пытались вытолкать пассажиры автобуса, который подъехал следом. Примерно десять мужчин пытались его вытолкнуть, но не смогли. Мы за этим наблюдали в окно, муж сказал: «Не могу на это спокойно смотреть, надо откапывать автобус». Говорит, пойду возьму лопату и будем копать. На что Лева побежал следом со словами: «Я тоже буду откапывать автобус, папа, возьми меня с собой».
Мы сначала не очень хотели его отпускать, потому что это не самое безопасное занятие для трехлетки, но он так расстроился, что наши сердца не выдержали. Он взял эту маленькую красненькую лопатку и побежал следом за папой. Сначала муж с Левой копали, потом подтянулись соседи, помогали этот автобус вытолкнуть, но, к сожалению, получилось только по диагонали его повернуть.
В итоге, по словам петербурженки, пришлось вызывать техпомощь — автобус застрял очень сильно. Уже поздно ночью приехал грузовик и отбуксировал его буквально за минуту.
— Мы очень впечатлены тем, что соседи спрашивали, нужна ли помощь, когда увидели, что толкают автобус, просто прохожие помогали, люди, которые выгуливали собак. Очень здорово! И водителю выносили кофе, предлагали еду. Спасибо за добрые слова, мы даже не ожидали, что это попадет в какие-то новости и уж тем более что наш Лева станет знаменитостью.