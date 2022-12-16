«Люди звонят, возмущаются»: московская компания выкатила неустойку Элвину Грею за отмену концерта в Новосибирске

В декабре певец Элвин Грей, он же Радик Юльякшин, принял решение съездить в Донбасс вместе с гуманитарным конвоем Башкортостана. Перед этим он отменил запланированный на этот месяц концерт в Новосибирске. Артист объяснил это тем, что «нужен в другом месте».

