«Люди звонят, возмущаются»: московская компания выкатила неустойку Элвину Грею за отмену концерта в Новосибирске

В декабре певец Элвин Грей, он же Радик Юльякшин, принял решение съездить в Донбасс вместе с гуманитарным конвоем Башкортостана. Перед этим он отменил запланированный на этот месяц концерт в Новосибирске. Артист объяснил это тем, что «нужен в другом месте».
Исполнительный директор музыкального лейбла «Элвин Грей» Семён Прошко рассказал нашим коллегам с казанского городского портала 116.RU, какие последствия были после отмены концертов. По его словам, в туре задействованы две организации — уфимская компания «ВиП-Арт» и московская «Все концерты».
— Уфимская компания вошла в положение, поняла желание артиста выступить в Донбассе, поддержала его и перенесла все оставшиеся концерты на 2023 год. Московская концерты отменила и выставила счет артисту за понесенные убытки, объясняя свои действия тем, что якобы понесли моральные и материальные страдания, — рассказал нам Семён Прошко.
По словам директора лейбла, реакция слушателей Элвина Грея оказалась очень адекватной. Там, где концерты перенесли, многие написали: «Мы понимаем, мы подождем». Однако там, где концерты отменили, проблем оказалось более чем достаточно.
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— Организаторы не спешат возвращать деньги за билеты. Люди звонят в лейбл, возмущаются. Всем не расскажешь, что лейбл не занимался ни организацией концерта, ни продажей билетов. И тем более не расскажешь, что организаторы, мягко говоря, обошлись подло с самим артистом, — считает Семён Прошко.
Напомним, после поездки в Донбасс певец выложил большой пост в Instagram*. В нем он назвал уехавших коллег дебилами. Также он выяснил, что многие годы украинцам промывали мозги, и поэтому ему их жаль. Тем не менее Элвин Грей назвал их братьями, поскольку начинал он свою карьеру во Львове.
Теперь артист считает, что окружающие Украину страны пытаются оторвать от нее по куску, поскольку считают ее части своими. Здесь он имел в виду поляков, румын и венгров. Сам певец находится под украинскими санкциями.
* Cоцсеть признана экстремистской и запрещена в России.