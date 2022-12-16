В Госдуме хотят разрешить многодетным отцам идти в мобилизационный резерв: новости СВО за 15 декабря

— Мы добьемся восстановления новых территорий. Там вырастут пенсии, появятся детсады и школы, — заявил Путин и поручил Правительству РФ подготовить программу развития регионов.

Президент подчеркнул, что Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах и развивать аграрный потенциал. Кроме того, на присоединенных территориях РФ будет предоставляться ипотека для нового строительства по льготной ставке 2%.

Более подробно о выступлении Путина мы рассказывали в текстовой онлайн-трансляции.