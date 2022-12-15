«Не служил в армии, пошел добровольцем». В новосибирском селе простились с погибшим в спецоперации

— Заканчивал он наше учебное заведение, по профессии автомеханик, но параллельно получил еще профессию сварщика и тракториста. Активный молодой человек, отзывчивый, добрый. Как все парни любил погулять, но в то же время не забрасывал учебу. Евгений вообще не служил в армии, он пошел добровольцем [на спецоперацию], — рассказала она.

