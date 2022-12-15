«Не служил в армии, пошел добровольцем». В новосибирском селе простились с погибшим в спецоперации

В селе Тычкино Баганского района прошли похороны Евгения Кизима, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информация о запланированном прощании появилась на сайте администрации района в среду, 14 декабря.
В сельсовете корреспонденту НГС подтвердили гибель Евгения Кизима, но отказались сообщать его возраст, звание и был ли он призван на спецоперацию в рамках мобилизации.
Как пояснила НГС Елена Безменова, директор Купинского межрайонного аграрного лицея, где учился Евгений Кизим, на момент гибели ему было 25 лет.
— Заканчивал он наше учебное заведение, по профессии автомеханик, но параллельно получил еще профессию сварщика и тракториста. Активный молодой человек, отзывчивый, добрый. Как все парни любил погулять, но в то же время не забрасывал учебу. Евгений вообще не служил в армии, он пошел добровольцем [на спецоперацию], — рассказала она.
Как отметила Ольга, сотрудница лицея, Евгений окончил его в 2018 году:
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— Был немногословным, так скажем, но с огромным-огромным сердцем. Осталось в воспоминаниях его улыбка, и в глазах именно она и стоит. Жил в общежитии. Обычный мальчишка из села, трудяга, поэтому ничего плохого я о нем вообще не могу сказать.
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