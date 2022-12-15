В Кремле не обсуждают новогоднее перемирие с Украиной: новости СВО за 14 декабря

В Кремле не обсуждают вопрос новогоднего перемирия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, обсуждается ли в Кремле вопрос о перемирии на время новогодних праздников.

— Никаких предложений по новогоднему или рождественскому перемирию пока не поступало, этого вопроса нет на повестке дня, — пояснил Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал слухи о том, что послание президента Федеральному собранию могут перенести на следующий год. По его словам, это вполне возможно и является «достаточно очевидной истиной». Песков уточнил, что это будет не в письменном виде, поскольку послания в таком формате «не существует».

