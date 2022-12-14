Пранк, который вышел из-под контроля. Что за кротовуха, о которой все говорят, и можно ли ее попробовать

— По вкусу и запаху — как спирт с прелой землей после дождя в лиственном лесу. В целом приятный, но городскому жителю не очень, — вспоминал пользователь. В подтверждение своих слов он опубликовал ссылку на ролик своего друга, где тот дегустирует данное пойло.



Видео было опубликовано на 9 мая 2021 года на YouTube-канале alсorithm. Мужчина в камуфляжном костюме удобно устроился на диване перед уставленным холостяцкими закусками раскладным столиком. Он объясняет, что обещал подписчикам на 9 Мая «жестяной обзор», и после небольшого вступления достает «напиток, наполненный экзистенциальным ужасом и болью, который только в России могло прийти в голову людям начать приготовлять». В банке с желтоватой спиртовой жидкостью плавал... крот.