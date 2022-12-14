Пранк, который вышел из-под контроля. Что за кротовуха, о которой все говорят, и можно ли ее попробовать

В интернете завирусился видеоролик с мужчиной, который дегустирует кротовуху — «настойку на дохлом кроте». Да, похоже, он действительно это сделал — и с ним всё в порядке. Нет, повторять не стоит.
Всё началось с обсуждения в одной из соцсетей отвратительного рецепта средневекового алкогольного напитка, для изготовления которого надо вываривать петуха в эле. Пользователь с ником Пёрфект Илюшен рассказал, что есть еще более специфическая вещь — спиртовая настойка на мертвом кроте, или по-простому кротовуха.
По его словам, как-то раз в общей компании один из товарищей рассказал, что в свое время пил «настойку на дохлом кроте». История превратилась в локальный мем про кротовуху. В шутку друзья изготовили для рассказчика напиток и подарили ему на день рождения. После этого банку регулярно доставали во время застолий и предлагали знакомым попробовать крота. Девушкам, которые соглашались на это, наливали коньяк. Настойку попробовали как минимум шесть человек — и все добровольно.
— По вкусу и запаху — как спирт с прелой землей после дождя в лиственном лесу. В целом приятный, но городскому жителю не очень, — вспоминал пользователь. В подтверждение своих слов он опубликовал ссылку на ролик своего друга, где тот дегустирует данное пойло.
Видео было опубликовано на 9 мая 2021 года на YouTube-канале alсorithm. Мужчина в камуфляжном костюме удобно устроился на диване перед уставленным холостяцкими закусками раскладным столиком. Он объясняет, что обещал подписчикам на
Автор объясняет, что для приготовления кротовухи нужно уже мертвое животное, причем умершее не своей смертью, потому что напиток из умершего от старости крота уже не так хорош. Класть трупик в банку нужно головой вниз, чтобы с противоположного конца на дно банки не выпал осадок из всего, что на момент смерти было внутри животного. Хорошая выдержка для крота — полгода, лучше — год.
— Риски — да что угодно. Меня радует только, что Бари Алибасов пил «Крота» и вроде как остался в живых, — шутит обзорщик.
Пролив часть кротовухи на пол, блогер выпивает стакан неведомой жидкости, запивает пивом и смачно закусывает.
— Вот отличие православной русской кротовухи от омерзительной змеевухи. Змеевуха была реально противной, от нее тошнило, крот — поскольку это спирт, очень сухой, — он просто обжигающе дерзок, — выносит вердикт ценитель, а после наливает себе еще. После второй ему явно поплохело.
Комментарии к этому ролику — отдельный вид искусства. Зрители радуются, что автор канала остался жив после принятого на грудь и даже отвечает им.
Судя по комментариям, мужчину зовут Дмитрий, он из Москвы, а кротовухой его спонсировал производитель по имени Роман Алексеевич. Последствия кротопотребления оказались интересными (орфография и пунктуация сохранены): «Сдержался, но потом со временем, когда уровень жидкости опустился ниже крота напиток сильно зауксился, набрал формальдегиду и после уже все блевали кто пробовал, кроме одной отбитой девчонки из Свердловска и дикого беларуса. Поэтому вторую банку мы выпили быстрее».
«Ну а что, настойку на змеях и жабах пьют, почему бы и крота не попробовать. Явно не хуже, чем эскимосское вино из чайки», — рассуждают комментаторы.
Последний ролик вышел на канале два дня назад. В нем мужчина отмечает, что неожиданно для него на его канале уже более 800 человек, а скоро станет еще больше, поскольку его товарищ расшарил в интернете видео про кротовуху. Сейчас у блогера уже 1,47 тысячи подписчиков, а видео набрало 40 тысяч просмотров.
Истории про способы якобы получения из кротов каких-то запрещенных веществ или напитков — это байки из Сети, которые передаются из поколения в поколение в различных вариациях. В данном случае компания просто воплотила прикол из интернета в жизнь, и пранк действительно вышел из-под контроля, к счастью, без последствий. Купить или попробовать знаменитую кротовуху нигде не получится, делать этого не стоит.
— Это была разовая штучная шуточная акция. И я бы категорически не рекомендовал повторять это дома. Я очень надеюсь, что никто не решится это пробовать, — объясняет Пёрфект Илюшен.
Однако если хочется острых ощущений, настойки на змеях, ящерицах, скорпионах с барбарисом и женьшенем, которым в странах Азии приписывают лекарственные свойства, продаются свободно. Пить такие рекомендуется небольшими порциями и исключительно в лечебных целях.
Также мексиканский мескаль иногда делают с гусеницами бабочки гузано, которая живет на плодах агавы. Присутствие насекомого не влияет ни на вкус, ни на свойства напитка и используется, скорее, как рекламный ход.
Если хочется что-то настоять, а крота и змей рядом нет, можно приготовить огненную воду или абсент. Наборы трав и специй для этого продаются на маркетплейсах. С изготовителя — только водка или самогон.
Кстати
Психолог-реабилитолог Игорь Гунин в разговоре с NGS24.RU выразил мнение, что употребление настоек, подобных кротовухе и змеевухе, может быть лишь экстравагантным способом оправдать тягу к выпивке у людей, страдающих алкоголизмом.
— Честно говоря, про спиртовую настойку из мертвого крота я узнал только сегодня. До этого приходилось слышать о настойках с заспиртованными змеями, которые приходят к нам из Азии. В целом алкоголики, конечно, достаточно интересные люди по части выбора напитков, которые они стремятся употребить. Здесь есть уже как и традиционные продукты навроде одеколонов и аптечных настоек — тот же боярышник или пустырник. Но встречаются и чуть более необычные вещи — типа самогона, который готовят с использованием сапог или опилок. На мой взгляд, к экзотике алкоголики прибегают лишь как к очередному способу оправдания своего алкоголизма, — заключил специалист.
На неприятный эксперимент откликнулся и Роспотребнадзор, который заключил, что употребление кротовухи представляет смертельную опасность, так как кроты часто заражаются глистами и могут быть переносчиками инфекций.