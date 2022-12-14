Холод в квартирах и стирка по расписанию: юрист из России — об особенностях жизни в Финляндии

После объявления в сентябре 2022 года частичной мобилизации в России для некоторых жителей нашей страны вопрос о переезде и жизни в других уголках планеты встал более остро. Красноярка Мария Лихацкая рассказала корреспонденту NGS24.RU Руслану Руденко о своем опыте жизни в Финляндии. Причем ее отъезд не был связан ни со спецоперацией, ни с мобилизацией — за рубежом Мария живет уже год.
«Переезд не был запланированным»
Мария Лихацкая — переводчик и юрист, ее молодой человек — системный администратор. Молодые люди познакомились в Красноярске несколько лет назад и за это время успели обручиться и обзавестись недвижимостью в городе, что позволяло строить планы на дальнейшую совместную жизнь. Тем не менее Марию не устраивали проблемы экологии в городе, в связи с чем она решила переехать в другую страну. На Финляндию, по ее словам, выбор пал случайно.
— Изначально у меня не было цели переехать именно в Финляндию, поэтому сам по себе переезд напоминает мне, скорее, попытку побега из России. До этого я не была в Финляндии и ничего о ней не знала. Как выбор пал на эту страну? Я работала преподавателем в школе иностранных языков, и одному из моих учеников потребовалась помощь с переводом на английский документов для релокации в Финляндию. После того, как я помогла ему с оформлением документов, я сама решила изучить вопрос о том, как можно переехать туда для учебы, — рассказывает Мария.
Далее девушка начала изучать финский язык с репетитором и при помощи частной
— После окончания собеседования мне сказали, что я могу подавать документы на поступление. Позже колледж прислал документы для оформления учебного ВНЖ, — рассказывает Мария.
Приехав в Москву с мужем и отдав в финское посольство уже полный пакет документов, красноярка и ее супруг через две недели смогли забрать из консульства готовые карточки вида на жительство в Финляндии. Буквально на следующий же день после получения ВНЖ — 21 декабря 2021 года — семейная пара купила авиабилеты.
Первые впечатления
Супруги приехали в город Тампере и обосновались в социальном жилье. Оно представляет собой комплекс из 6 двухэтажных домов: на каждом этаже по несколько квартир. Стоимость аренды такого жилья — 520 евро в месяц.
Как вспоминает Лихацкая, с собой они привезли минимум вещей вместе с депозитами по несколько тысяч евро на картах Сбербанка — это обязательное требование финских властей для тех, кто получает ВНЖ по учебе в Финляндии.
— На моей карте был депозит в
Заезд в соцжилье аккурат под католическое Рождество несколько обескуражил россиян: квартира была по-спартански пустой, а ряд сервисов и служб в связи с праздниками просто не работал.
— Надо понимать, что зачастую, когда ты заезжаешь в какую-либо финскую квартиру, то жилье оказывается необустроенным, в нем ничего нет. Будет минимальный набор: кухонный гарнитур и холодильник. Поэтому первые две недели мы спали на полу. Заказать мебель из той же IKEA было нельзя, потому что из-за предрождественской поры не работали и службы доставки. Потом возникла проблема с замком входной двери квартиры, починить который удалось уже только после Рождества, — вспоминает Мария.
Другой новеллой финской жизни для сибиряков стал холод в квартирах. По утверждениям Лихацкой, финны действительно стремятся экономить на отоплении, в связи с чем красноярцы дома утеплялись, как могли.
— Финны придерживаются мнения, что прохлада в помещении более полезна для организма, чем жара. По моим ощущениям, зимой в квартире тут около
Чтобы согреваться дома, красноярцы купили калорифер и отключили систему терморегуляции на батареях — по совету других русских мигрантов.
Финский быт
Есть расхожее мнение, что Финляндия — одна из самых дорогих для жизни стран в Европе. По словам Марии, особой дороговизны продуктов она не заметила. Но рыба и мясо действительно недешевы. К примеру, 400 граммов мясного фарша обойдутся примерно в 8 евро (около 530 рублей).
В местных квартирах часто отсутствуют стиральные машины. Как объяснила Мария Лихацкая, вместо этого финны пользуются стиралками, которые расположены в отдельных зданиях и доступ к которым открывается через бронирование на определенные день и время с помощью специальных сайтов: как и в случае с отоплением в жилых домах, такая система должна стимулировать экономить ресурсы.
— Спустя какое-то время я привыкла к такому подходу, который приучает тебя стирать вещи разом и скопом, по мере накопления, — рассказывает Мария.
Как считает девушка, по сравнению с Красноярском, в финском Тампере гораздо лучше обстоят дела с общественным транспортом. Есть автобусы, трамваи и городской поезд с пятью вагонами. Разовый проездной билет в местных автобусах стоит
— В автобусах нет кондукторов. Все входят через переднюю дверь рядом с водителем и рассчитываются на входе при помощи приложения или банковских карточек. Можно заплатить и наличными. Иногда в автобусах выходят из строя кассы, и тогда водители в случае отсутствия налички у пассажиров разрешают пользоваться транспортом бесплатно: логика такая, что люди не виноваты в выходе техники из строя. Никто никого на мороз высаживать из автобуса не будет. Проезд для детей до определенного возраста и для мам с колясками бесплатный, — перечисляет Мария.
Ждать автобуса приходится не более 10 минут, зимой в салонах тепло, и даже в часы пик по утрам и вечерам можно зачастую найти свободные кресла. Популярность общественного транспорта Мария объясняет высокими ценами на бензин для автовладельцев: ходовая марка топлива обходится водителям в
Как финны относятся к русским?
За год жизни в Финляндии красноярка не заметила какого-либо особенного отношения местных жителей к приезжим россиянам. Она отчасти это связывает с менталитетом финнов: люди в этой стране, по ее мнению, могут показаться более закрытыми и сдержанными на эмоции по сравнению с жителями России. Единственный эпизод, который вспоминает сибирячка, — это встреча с пожилой парой на местной площадке для выгула собак.
— Женщина обратила внимание на то, что я общаюсь с ней на английском, а не на финском языке. В ответ на это я попыталась объяснить ей, что пока еще недостаточно хорошо владею ее языком, чтобы свободно общаться с местными, в связи с чем вынуждена пользоваться английским. Затем она поинтересовалась у меня, откуда я. Когда я ей ответила, что из России, минут 20 она сверлила меня взглядом, не говоря, правда, при этом ничего. А вот молодое поколение финнов, мне кажется, вообще не обращает внимания на национальность других людей, — уверяет Мария.
Почему финны приезжают в Петербург за алкоголем?
Красноярка также рассказала о том, что жители Финляндии часто ездят в Петербург — затариваться крепким алкоголем. И пиво, и напитки покрепче можно приобрести и в Финляндии, но стоят они очень дорого. К примеру, бутылка виски Jameson объемом в
— Из-за высоких цен на алкоголь стать алкоголиком в Финляндии очень сложно. Отсюда и поездки финнов в Россию, Чехию и Польшу за более дешевым алкоголем, особенно перед Новым годом. Разница в ценах настолько ощутима, что для них легче потратиться на путешествие в другую страну для этого, — объясняет Мария.
Ностальгия по России: чего не хватает в Финляндии?
В разговоре с корреспондентом NGS24.RU девушка также поделилась тем, чего ей не хватает посреди размеренной финской жизни. Большим контрастом по сравнению с Красноярском оказалось ощутимое отсутствие активной вечерней и ночной жизни в Тампере. Красноярск выгодно отличается разнообразием заведений общепита на любой кошелек и вкус, а также обустройством мест для активного отдыха.
— Могу сказать, что по части заведений общепита и культуры Красноярск, по сравнению с Тампере, выглядит очень мощным городом. Темп и уклад жизни в Тампере такой, что может показаться, что в городе вообще ничего не происходит. Конечно, есть центр города с несколькими ресторанами, театром и кинотеатром, но на этом, по большей части, всё. Из каких-то общественных пространств есть местный лес, где можно найти воткнутую табличку о том, что в этом месте расположен парк, оборудовано какое-то базовое освещение и тропинки, где можно гулять ночью. Но «движухи» в целом всё равно не хватает. Город кажется идеальным местом для встречи старости, — объясняет Мария.
Другим контрастом также стала работа сервисов, таких как почта и местные банки. По сравнению с российскими коллегами, финны работают размеренно: оформление банковской карты, к примеру, заняло у девушки несколько месяцев.
Что будет дальше?
Возвращаться в Россию девушка не планирует. Главная задача для нее сейчас — попытаться найти официальную работу, которая позволила бы плотнее интегрироваться в финское общество. Но, по словам Марии, это не так уж просто, поэтому сейчас она зарабатывает преимущественно разовыми работами: иногда приходится как выгуливать домашних животных, так и собирать и разбирать различные конструкции для оформления уличных мероприятий.
— В колледже нам [приезжим студентам] объяснили буквально сразу же местные реалии, что примерно 85% от всего рынка труда в Финляндии для нас будет «скрыто». Нужно быть готовым к тому, что придется начинать буквально с самых основ и работать на низкооплачиваемых вакансиях в ресторанах, клининговых фирмах. И в этих оставшихся 15% вакансий конкуренция между мигрантами очень большая, зачастую в получении работы помогают знакомства, рекомендации, связи. Даже для моего мужа, который в России работал в сфере IT, где зачастую используется английский язык, преградой стал финский язык. Владения финским на базовом уровне «А2», к сожалению, недостаточно для местных работодателей, — говорит Мария.
Если официально трудоустроиться в Финляндии у молодых супругов не выйдет, то они будут рассматривать вариант переезда в какую-либо другую европейскую страну — к примеру, в Германию, рассматривают еще США и Кипр. На планирование дальнейшего переезда у них есть еще полгода учебы в колледже.