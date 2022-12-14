Холод в квартирах и стирка по расписанию: юрист из России — об особенностях жизни в Финляндии

— После окончания собеседования мне сказали, что я могу подавать документы на поступление. Позже колледж прислал документы для оформления учебного ВНЖ, — рассказывает Мария.

Приехав в Москву с мужем и отдав в финское посольство уже полный пакет документов, красноярка и ее супруг через две недели смогли забрать из консульства готовые карточки вида на жительство в Финляндии. Буквально на следующий же день после получения ВНЖ — 21 декабря 2021 года — семейная пара купила авиабилеты.