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ОНФ устроил стрим с военными, получившими звание Героя России. Туда дозвонилась мать мобилизованного

Женщина рассказала, что потеряла связь с сыном

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Удостоенных звания Героя Российской Федерации награждают медалью «Золотая звезда»

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На днях Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации заместителю командира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Сергею Иштуганову, космонавтам-испытателям Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Ивану Вагнеру и Сергею Кудь-Сверчкову, а также старшему летчику-испытателю Государственного летно-испытательного центра Минобороны полковнику Сергею Демьяненко. Новоиспеченные Герои России, а также военные, которые были удостоены этого звания ранее, в течение нескольких дней принимали участие в стримах из студии Народного фронта. Среди них — Рустем Клупов, удостоенный «Золотой Звезды» как участник штурма Грозного в новогоднюю ночь 1995 года. Именно к нему обратилась дозвонившаяся в студию мать мобилизованного из Переделкино. Нина Алексеевна тревожится: связи с сыном нет уже четыре дня.

— Четыре дня — это не тот срок, из-за которого стоит беспокоиться, — заявил Рустем Клупов. — Во время боевых действий связь прерывается на определенное время. Использование мобильного телефона на фронте чревато последствиями — современные технологии позволяют обнаруживать скопления мобильных устройств, чем вызывать огонь артиллерии, поэтому включать их на передовой нельзя. На сегодняшний день это проблема не только вашей семьи. Но уверен, что ваш сын скоро обязательно даст знать о себе.

Связаться с ведущими стримов и задать вопросы в эфире можно каждый день: с 12 декабря они продолжаются три часа — с 12:40 до 15:40. Телефон горячей линии стрима Народного фронта: 8 800 200-34-11.

Герои РоссииОНФНародный фронт
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