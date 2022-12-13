ОНФ устроил стрим с военными, получившими звание Героя России. Туда дозвонилась мать мобилизованного

На днях Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации заместителю командира
— Четыре дня — это не тот срок, из-за которого стоит беспокоиться, — заявил Рустем Клупов. — Во время боевых действий связь прерывается на определенное время. Использование мобильного телефона на фронте чревато последствиями — современные технологии позволяют обнаруживать скопления мобильных устройств, чем вызывать огонь артиллерии, поэтому включать их на передовой нельзя. На сегодняшний день это проблема не только вашей семьи. Но уверен, что ваш сын скоро обязательно даст знать о себе.
Связаться с ведущими стримов и задать вопросы в эфире можно каждый день: с 12 декабря они продолжаются три часа — с 12:40 до 15:40. Телефон горячей линии стрима Народного фронта: