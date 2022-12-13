ОНФ устроил стрим с военными, получившими звание Героя России. Туда дозвонилась мать мобилизованного

На днях Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации заместителю командира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Сергею Иштуганову, космонавтам-испытателям Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Ивану Вагнеру и Сергею Кудь-Сверчкову, а также старшему летчику-испытателю Государственного летно-испытательного центра Минобороны полковнику Сергею Демьяненко. Новоиспеченные Герои России, а также военные, которые были удостоены этого звания ранее, в течение нескольких дней принимали участие в стримах из студии Народного фронта. Среди них — Рустем Клупов, удостоенный «Золотой Звезды» как участник штурма Грозного в новогоднюю ночь 1995 года. Именно к нему обратилась дозвонившаяся в студию мать мобилизованного из Переделкино. Нина Алексеевна тревожится: связи с сыном нет уже четыре дня.