Встречи Путина с журналистами не будет: новости вокруг СВО за 12 декабря

Кремль отменил встречу Путина с журналистами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что традиционной большой пресс-конференции Владимира Путина с журналистами в этом году не будет.



— Вместе с тем мы рассчитываем, что у президента будет возможность пообщаться с кремлевским пулом [журналистов], — пояснил Песков.



Кроме того, в Кремле не будет и новогоднего приема. Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом), а также с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал пост премьер-министра.