Семье сообщили, что Дмитрий погиб в спецоперации. А он оказался жив — посмотрите, что случилось с ним

Дмитрий Королёв уехал на спецоперацию в начале лета. Восьмого июня он позвонил жене Наталье и сказал, что отправляется в зону СВО. Мужчина предупредил, что на связь будет выходить редко, и передал близким, чтобы не переживали. Тогда Наталья Королёва разговаривала с мужем в последний раз. Через полтора месяца маме Дмитрия сообщили, что он убит и необходимо сдать анализ ДНК для сопоставления останков. Семья думала, что военный погиб, и готовилась к похоронам.