Семье сообщили, что Дмитрий погиб в спецоперации. А он оказался жив — посмотрите, что случилось с ним

Дмитрий Королёв уехал на спецоперацию в начале лета. Восьмого июня он позвонил жене Наталье и сказал, что отправляется в зону СВО. Мужчина предупредил, что на связь будет выходить редко, и передал близким, чтобы не переживали. Тогда Наталья Королёва разговаривала с мужем в последний раз. Через полтора месяца маме Дмитрия сообщили, что он убит и необходимо сдать анализ ДНК для сопоставления останков. Семья думала, что военный погиб, и готовилась к похоронам.
Как Дмитрий оказался на спецоперации, почему попал в плен и как Наталья живет сейчас — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
новость из сюжета
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Спустя еще полтора месяца Наталье позвонили из благотворительной организации «Красный Крест» и сообщили, казалось тогда, невероятную новость — Дмитрия нашли в плену. Он написал письмо с Украины для мамы и жены. В конце августа связь с ним снова оборвалась. В ноябре Наталья увидела в Сети видео с участием мужа. На кадрах Дмитрий рассказывал про себя и службу.
На протяжении нескольких месяцев Наталья отчаянно добивается возвращения мужа из плена. Она писала в Минобороны, Комитет по правам человека Тюменской области, губернатору региона Александру Моору, президенту Владимиру Путину, в Союз ветеранов боевых действий и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Все отвечают, что обращения передали в Минобороны, и ничего сказать больше не могут.
Подробную историю семьи Королёвых рассказали наши коллеги из 72.RU — прочитать текст можно здесь.