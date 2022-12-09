Путин заявил, что СВО должна была начаться еще раньше

Выступая на пресс-конференции после саммита стран ЕАЭС, президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперацию на Украине надо было начинать раньше. К такому выводу он пришел, комментируя слова Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения заключили, чтобы дать Украине передышку.
— Я всегда исходил из того, что руководство федеративной республики ведет себя с нами искренне, — отметил Владимир Путин. — То, что прозвучало, говорит только о том, что мы все правильно сделали с точки зрения специальной военной операции. Оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять. Оказывается и они тоже нас обманывали.
По словам президента, смысл Минских соглашений для Запада был в том, чтобы подготовить и накачать Украину оружием.
— Россия поздно сориентировалась по Украине, и, может быть, надо было раньше начинать нам, но надеялись решить миром, — сказал глава государства.
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