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Спецоперация на УкраинеПодробности

Путин заявил, что СВО должна была начаться еще раньше

Президент рассказал, что конфликт «надеялись решить миром»

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По словам президента, Россия поздно сориентировалась

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Выступая на пресс-конференции после саммита стран ЕАЭС, президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперацию на Украине надо было начинать раньше. К такому выводу он пришел, комментируя слова Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения заключили, чтобы дать Украине передышку.

— Я всегда исходил из того, что руководство федеративной республики ведет себя с нами искренне, — отметил Владимир Путин. — То, что прозвучало, говорит только о том, что мы все правильно сделали с точки зрения специальной военной операции. Оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять. Оказывается и они тоже нас обманывали.

По словам президента, смысл Минских соглашений для Запада был в том, чтобы подготовить и накачать Украину оружием.

— Россия поздно сориентировалась по Украине, и, может быть, надо было раньше начинать нам, но надеялись решить миром, — сказал глава государства.

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