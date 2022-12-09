Путин заявил, что СВО должна была начаться еще раньше

— Я всегда исходил из того, что руководство федеративной республики ведет себя с нами искренне, — отметил Владимир Путин. — То, что прозвучало, говорит только о том, что мы все правильно сделали с точки зрения специальной военной операции. Оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять. Оказывается и они тоже нас обманывали.