«Я Любу очень любил». Мобилизованного отпустили похоронить сына и бывшую жену, погибших под завалами взорвавшегося дома

В Нижневартовске прошли похороны погибших при взрыве в пятиэтажке. Хоронили троих —
По сообщению собственного источника 86.RU в правоохранительных органах, все трое скончались в момент обрушения дома из-за черепно-мозговых травм, несовместимых с жизнью. По предварительным данным, взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона емкостью в 10 литров, который принес в свою квартиру житель третьего этажа Александр Кульков — он планировал поехать на рыбалку и на газовой плите разогревать еду.
Во время прощания с Любовью и Севой в траурном зале практически никто не мог сдержать слёз. Плакали ученики Любови, которые сильно любили преподавательницу, всхлипывали коллеги, рыдали родственники. Лицо трехлетнего Всеволода было накрыто белой тканью, как объясняют правоохранители, потому что оно сильно повреждено.
Близкие считают, что гибель Любови и ее сына была случайностью, они могли выжить.
Подруга Любови Анастасия Кучкильдина рассказала журналисту 86.RU, что мама с сыном вернулись домой буквально за несколько минут до трагедии: в 17:45 женщина опубликовала в соцсетях фото с прогулки, а в 18:05 прогремел взрыв.
— Они были в комнате. В той части дома рухнули полы с пятого по второй этаж. Даже если бы они вышли попить чай или вернулись позже, то были бы живы. У них взрыва не было, просто всё сложилось, а кухня осталась цела, — говорит Анастасия.
Родственники и недавно мобилизованный бывший супруг женщины Илья Гриценко до последнего надеялись, что она с ребенком может быть жива, напугана и ее кто-то приютил. Любовь и Всеволода нашли 7 декабря, в последний день разбора завалов — судя по тяжести травм, шанса выжить у них не было.
Илья Гриценко сразу примчался в Нижневартовск из части, откуда его отпустили временно для поисков семьи.
— Я ведь за три часа до всего этого говорил с Любой по телефону. Мы каждый день созванивались. Да, разошлись, были свои разногласия, но я Любу очень любил, а в сыне души не чаял! Она все обустраивала, наводила уют. Очень мечтала купить себе машину, даже кредит взяла, училась на права. Когда меня мобилизовали, переживала, — рассказал Илья журналистам.
16-летний брат Любови Даниил, который жил в этой же квартире, остался жив. Ему крупно повезло, как и другим немногим жильцам пятиэтажки — парень незадолго до взрыва ушел на каток.
Подруга рассказывает, что у Любови были большие планы на жизнь: училась в институте на четвертом курсе — на учителя математики, одновременно работала в Нижневартовском политехническом колледже. Хотела открыть собственное дело по созданию сайтов и дизайну и, возможно, уехать из Нижневартовска. Любовь готовила стендапы и планировала выступления.
— Мы два года дружили, работали вместе, заканчивала Люба этот же колледж, я ее выпускала. На похоронах я не осмелилась подойти [к ней], не смогла, но Люба была на себя не похожа. Вообще будто не она. У нее черты лица квадратные стали, видимо, лицо опухло сильно, — говорит Кучкильдина.
До своего 24-летия Любовь не дожила всего четыре дня, 8 декабря они с подругами должны были отмечать и выбирали между сауной и кафе. Ее и маленького Всеволода похоронили в день рождения молодой женщины.
Третья погибшая, Елена Ковалева, жила через стену от квартиры, где и произошел взрыв газа. Сын Елены рассказывает, что мать, почувствовав запах газа, пошла к соседям. Это было уже не в первый раз, и она беспокоилась, что пожилой сосед Александр Куликов то и дело приносит баллоны домой — они были нужны Александру для зимней рыбалки.
Так и произошло 4 декабря: Александр готовился к очередному выезду на природу и подключал тот баллон к газовой плитке — на тот момент газ уже начал выходить из него, заполняя квартиры соседей и вентиляционные шахты.
Взволнованной соседке Александр объяснил, что в квартире лопнул баллон, и заверил женщину, что ничего страшного не произошло. Он якобы просто спускал давление из емкости.
Поверив соседу, Елена вернулась домой. Она только и успела произнести: «Живем, как на пороховой бочке», — через буквально десять секунд раздался взрыв и обломки накрыли собой жителей двух подъездов пятиэтажки. Елена погибла во время обрушения.
На прощание с Еленой Ковалевой журналистов 86.RU не пустили сотрудники мэрии, объяснив это тем, что родственники погибшей категорический против огласки в СМИ.
По просьбе родственников Любови и Всеволода Гриценко мы не публикуем фотографии родных с церемонии прощания. Ее муж, мать и свекровь были против съемки.
Журналисты 86.RU провели онлайн-трансляцию, где есть все подробности взрыва газа в доме 6а по улице Мира в Нижневартовске. Всего из-за обрушения дома погибли девять человек, еще трое остаются в больнице. В Сургут санавиацией доставили и предполагаемого виновника ЧП. У Александра Кулькова и его супруги Светланы ожог порядка 90% тела, врачи говорят, что в 99% случаев с такими травмами не выживают. Жена Александра скончалась в больнице вчера, предполагают, что она находилась в самом эпицентре взрыва. Куликов после трагедии рассказывал силовикам, что, когда он хлопотал с баллоном, женщина готовила для них ужин.