«Я Любу очень любил». Мобилизованного отпустили похоронить сына и бывшую жену, погибших под завалами взорвавшегося дома

Подруга Любови Анастасия Кучкильдина рассказала журналисту 86.RU, что мама с сыном вернулись домой буквально за несколько минут до трагедии: в 17:45 женщина опубликовала в соцсетях фото с прогулки, а в 18:05 прогремел взрыв.

— Они были в комнате. В той части дома рухнули полы с пятого по второй этаж. Даже если бы они вышли попить чай или вернулись позже, то были бы живы. У них взрыва не было, просто всё сложилось, а кухня осталась цела, — говорит Анастасия.

Родственники и недавно мобилизованный бывший супруг женщины Илья Гриценко до последнего надеялись, что она с ребенком может быть жива, напугана и ее кто-то приютил. Любовь и Всеволода нашли 7 декабря, в последний день разбора завалов — судя по тяжести травм, шанса выжить у них не было.