Взяла кредит на похороны сына. Как пенсионерка выживает на тысячу рублей в месяц, покупая «бич-пакеты»

Когда мы приехали, в холодильнике у Людмилы Андреевны были лук, яблоки, бутылка подсолнечного масла, раскрытый пакетик «доширака» и пара яиц. Еще пакет с черноплодной рябиной — это народное средство от давления, покупать таблетки очень дорого. В углу кухни — небольшой мешок с картошкой: его передала родственница, живущая по соседству.



Говорит, что сын на днях не смог выбраться к ней.



— Сам крутится, как может, то машины делает, где-то трубы сваривает. Подрабатывает, халтурит. Приедет ко мне по-быстрому — и на автобус, а с утра опять работа.



Людмила Андреевна рассказывает, что сыну самому тяжело: половину зарплаты он отдает на алименты за троих детей, платит за съем квартиры. Мать переживает, что ничем не может помочь ему, а, наоборот, он помогает ей.



Недавно Людмила Андреевна снова попыталась взять кредит, чтобы погасить старые долги и хоть немножко купить чего-то к Новому году. Предлагала в залог свою квартиру, но ей отказали — наверное, все-таки к лучшему. Повезло еще, что за эти годы женщина ни разу не нарвалась на мошенников или на микрокредиторов с космическими процентами.

