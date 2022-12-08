Путин допустил, что Россия будет бороться за свои интересы «всеми имеющимися средствами»: новости вокруг СВО за 7 декабря

Новой мобилизации не будет

Президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ рассказал о том, понадобится ли дополнительная волна мобилизации. По его словам, в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. В этом нет необходимости как для государства, так и для Министерства обороны.



— Насчет мобилизации: у нас 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО, то есть половина. Из этих 150 тысяч половина, то есть 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, — отметил Путин. — Остальные — на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск теробороны, или проходят подготовку. Еще 150 тысяч, то есть половина всех мобилизованных, не находятся в группировке, они на полигонах Минобороны РФ. Они — боевой резерв. В этих условиях разговоры о следующей волне мобилизации бессмысленны.

