«Мы столько денег заработали для СССР, что даже стыдно говорить»: как в России захейтили Лайму Вайкуле

Лайма Вайкуле в интервью телеканалу «Дождь»* выступила в защиту Аллы Пугачевой и сама попала под критику пропагандистов.
— Я отработала и еще содержала Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет, — заявила певица в интервью (подробнее смотрите в видеосюжете чуть выше). — Мне в Instagram** приходили комментарии: «Россия вас создала, вы заработали денег». Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски, я уже не говорю про Аллу.
Высказывание Лаймы Вайкуле зацепило многих — по поводу интервью высказались главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и другие известные россияне. Как они отреагировали на публичное выступление певицы — смотрите в видеосюжете.
Семью Аллы Пугачевой начали критиковать после переезда в Израиль. Через некоторое время Максима Галкина признали иноагентом (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Ранее мы рассказывали, каким бизнесом в России занимались супруги. Но после отъезда из России Алла Пугачева решила ликвидировать свой бизнес — у нее осталась всего одна действующая компания.
* Признан в РФ СМИ иностранным агентом.
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