«Ему всё с рук сойдет». Что соседи Григория Лепса думают о скандальной драке певца

О случившемся с артистом скандале знают, кажется, уже все местные. Продавщица из магазинчика с алкогольными напитками неподалеку от въезда в поселок рассказывает, что сама ни разу не видела Григория Лепса в числе своих покупателей.

— Лепс к нам не заходил, — делится с MSK1.RU женщина. — Да и зачем? Обычно за спиртным приходят их водители. Пару раз алкоголь покупали Любовь Успенская, певица Слава — они приезжали сюда, чтобы писать в студии Лепса новые песни, и заходили за бутылками.