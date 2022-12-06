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«Ему всё с рук сойдет». Что соседи Григория Лепса думают о скандальной драке певца

Корреспонденты MSK1.RU побывали в поселке, где живет оскандалившийся исполнитель «Рюмки водки»

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В поселке Третья Охота в Подмосковье у Григория Лепса участок в 40 соток

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Попасть в поселок Третья Охота на Новорижском шоссе в Подмосковье сможет далеко не каждый, журналисты MSK1.RU попытались это сделать. Охранник на въезде наблюдает за каждой подъезжающей машиной и пропускает на территорию строго по спискам. Здесь живут многие известные личности — например, супруги Дмитрий Песков и Татьяна Навка, а также Григорий Лепс, который вечером 2 декабря попал в скандальную историю и стал участником драки с посетителем одного из петербургских баров.

В поселок Третья Охота пропускают строго по спискам

В поселок Третья Охота пропускают строго по спискам

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Жилье Григория Лепса расположено на участке в 40 соток, к которому примыкают два гектара леса, арендованные артистом на 49 лет. На территории есть два здания площадью 1555 и 2421 квадрат — просторный дом в тайском стиле, бассейн и парковка, а рядом — продюсерский центр и музыкальная студия, в которой певец пишет новые хиты для себя и других исполнителей.

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О случившемся с артистом скандале знают, кажется, уже все местные. Продавщица из магазинчика с алкогольными напитками неподалеку от въезда в поселок рассказывает, что сама ни разу не видела Григория Лепса в числе своих покупателей.

— Лепс к нам не заходил, — делится с MSK1.RU женщина. — Да и зачем? Обычно за спиртным приходят их водители. Пару раз алкоголь покупали Любовь Успенская, певица Слава — они приезжали сюда, чтобы писать в студии Лепса новые песни, и заходили за бутылками.

В магазинчик у въезда в поселок иногда заглядывают и популярные звезды

В магазинчик у въезда в поселок иногда заглядывают и популярные звезды

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— Про драку я, конечно, знаю, читала в интернете, — рассказывает продавщица. — Считаю, что правильно против него возбудили уголовное дело: звезда ты или нет, за свой поступок отвечать должен. Но, думаю, ему всё сойдет с рук.

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Среди напитков, которые привлекли внимание Лепса в петербургском баре, оказался шотландский виски Lagavulin 16-летней выдержки. В магазинчике близ поселка, где расположен дом Лепса, бутылка этого напитка обойдется в 18 950 рублей. Продавец местного алкогольного магазина отмечает, что вкус у этого виски довольно специфичный и понравится он далеко не всем.

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А вот охранник на въезде в поселок Третья Охота встречает Григория Лепса нередко.

— Когда он возвращается домой, он чаще всего выглядит сильно уставшим и измотанным, — делится с MSK1.RU охранник поселка. — Вот подрался бы кто-нибудь из нас, такого резонанса бы не было, а тут человек публичный. Устал человек, с кем не бывает? Тем более работа у него тяжелая, и работает он много.

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Посторонним въезд на территорию запрещен

Посторонним въезд на территорию запрещен

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Напомним, скандал вокруг певца начался после последнего концерта в Санкт-Петербурге. В завершение выступления артист резко прервался во время песни и сильно швырнул микрофон на пол. После юбилейного концерта Лепс отправился в бар «Финнеганс», где поссорился с одним из посетителей и вместе с охранниками устроил возле заведения драку.

У пострадавшего диагностировали перелом носа, а по факту драки возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

В понедельник, 5 декабря, во время съемок «Песни года» у Григория Лепса заметили разбитые костяшки.

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