Возможна ли вторая волна мобилизации? Отвечает Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новой волне мобилизации, которые стали появляться в соцсетях. Он назвал эти сообщения «провокационными».
— Президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания, — заявил Песков.
Также пресс-секретарь Путина посоветовал ориентироваться на «информацию Минобороны и президента». Песков прокомментировал и обращение депутатов Мосгордумы, которые просили президента издать указ о завершении мобилизации: по его словам, на этот счет «нет новаций».
Ранее Дмитрий Песков уже говорил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в Кремле не ведут обсуждений по поводу такой возможности.
— Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — отметил Песков.
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Также Песков опровергал и сообщения о том, что готовится обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он объявит о «мобилизации страны».
Об окончании частичной мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября.