Возможна ли вторая волна мобилизации? Отвечает Кремль

— Президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания, — заявил Песков.



Также пресс-секретарь Путина посоветовал ориентироваться на «информацию Минобороны и президента». Песков прокомментировал и обращение депутатов Мосгордумы, которые просили президента издать указ о завершении мобилизации: по его словам, на этот счет «нет новаций».

