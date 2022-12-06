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Спецоперация на Украине

Возможна ли вторая волна мобилизации? Отвечает Кремль

Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о новой волне мобилизации

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Частичная мобилизация завершилась в конце октября

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новой волне мобилизации, которые стали появляться в соцсетях. Он назвал эти сообщения «провокационными».

— Президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания, — заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина посоветовал ориентироваться на «информацию Минобороны и президента». Песков прокомментировал и обращение депутатов Мосгордумы, которые просили президента издать указ о завершении мобилизации: по его словам, на этот счет «нет новаций».

Ранее Дмитрий Песков уже говорил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в Кремле не ведут обсуждений по поводу такой возможности.

— Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — отметил Песков.

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Также Песков опровергал и сообщения о том, что готовится обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он объявит о «мобилизации страны».

Об окончании частичной мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября.

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