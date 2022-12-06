Хроника взрывов из-за газа по всей стране. Коротко объясняем, что случилось за сутки

За последние сутки в нескольких регионах России произошло несколько ЧП с бытовым газом — взрывы прогремели в ХМАО, Ярославле, Екатеринбурге, Нижегородской и Воронежской областях. Кадры с места происшествий смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Вечером 4 декабря рухнули несколько этажей в пятиэтажке Нижневартовска — погибли минимум шесть человек, предположительно, под завалами еще остаются люди. Тем же вечером в одной из квартир Екатеринбурга взорвался газовый баллон, от ударной волны выбило окна и балкон.
Утром 5 декабря произошел взрыв в ярославском доме — жильца квартиры госпитализировали с ожогами тела в 70%. Следующий инцидент произошел в городе Заволжье Нижегородской области — из дома эвакуировали 18 человек, среди которых было трое детей. Пятый взрыв за сутки, связанный с газовыми неполадками, зафиксировали в Воронежской области.
Во всех случаях среди основных причин неправильное использование газового оборудования. МЧС РФ требует провести внеплановую проверку по всей России.
Подробнее о том, почему по всей России взрывается газ и что с этим делать, читайте в отдельном материале.