«Морально сровняли с землей». Крик души матери, которая боролась за отсрочку для сына и проиграла суд

Пока парень был на пути в южные регионы, в Тюмени прошел суд по делу о незаконной мобилизации. Предстоящий процесс был для матери надеждой, что судья даст отсрочку. Этого не случилось: действия призывной комиссии посчитали законными. Сейчас Ольга в Тюмени одна. Дни проходят в постоянном ожидании звонка от сына — родных в России у нее нет.

В правосудии, говорит женщина, она разочаровалась и посчитала бессмысленным подавать апелляцию. Как мать боролась за отсрочку для единственного сына, она рассказала нам. В этой колонке — крик души простой женщины, которая после начала мобилизации лишилась своей единственной поддержки и опоры.