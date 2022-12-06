«Морально сровняли с землей». Крик души матери, которая боролась за отсрочку для сына и проиграла суд

Ольга с сыном несколько лет назад переехали из Казахстана в Тюмень. Молодой человек меньше года назад прошел срочную службу, нашел работу и начал привыкать к жизни на гражданке. После объявления о начале мобилизации ему приходило несколько повесток — в каждой из них он расписывался и приходил в военкомат. Молодой человек был уверен, что предстоящая операция, неподходящая ВУС «контролер КПП» и отсутствие боевого опыта — весомые причины для отсрочки. Тем более Ольга была уверена, что мобилизуют мужчин с опытом и определенной военной специальностью. Однако сына Ольги тоже отправили в зону СВО.
Пока парень был на пути в южные регионы, в Тюмени прошел суд по делу о незаконной мобилизации. Предстоящий процесс был для матери надеждой, что судья даст отсрочку. Этого не случилось: действия призывной комиссии посчитали законными. Сейчас Ольга в Тюмени одна. Дни проходят в постоянном ожидании звонка от сына — родных в России у нее нет.
В правосудии, говорит женщина, она разочаровалась и посчитала бессмысленным подавать апелляцию. Как мать боролась за отсрочку для единственного сына, она рассказала нам. В этой колонке — крик души простой женщины, которая после начала мобилизации лишилась своей единственной поддержки и опоры.
«Это закончилось для меня еще большим разочарованием в правосудии»
Я отправила обращение жалобами в силовые структуры в надежде на то, что мне дадут разъяснение, почему моего сына незаконно призвали по частичной мобилизации. Я просила дать отсрочку и провести медицинское освидетельствование в связи с медицинскими противопоказаниями. Обратилась в юридическую компанию за помощью. Это закончилось для меня еще большим разочарованием в правосудии. Я как мать единственно сына, которая боролась за его права, в итоге не получила ответа на вопросы. Наоборот, меня просто морально сровняли с землей.
8 ноября судья подготовил документы для судебного разбирательства. Вынесли извещение, где указали датой заседания 10 ноября. В итоге весь этот пакет документов отправили «Почтой России». Электронного уведомления не было. Моего сына об этом никто не оповещал, а по адресу пакет документов дошел только 14 ноября. Уже после того, как его отправили на СВО. Также в определении было указано: «В предоставлении мер предварительной защиты по административному иску — отказать».
Я стесняюсь спросить, а где логика? Всех участников процесса оповестили о заседании, но оно будет проходить без самого истца или доверительного лица? Я считаю, что это заговор против меня и моего сына.
Суд
Заседание сделали закрытым. Об этом я узнала только 10 ноября. То, что ВУС у сына не подходит и боевого опыта у него нет, — это только одна сторона медали. Я также направляла справки: заключения с требованиями по закону проведения медицинского освидетельствования для предоставления отсрочки. ВВК так и не провели. Справки как доказательства в суде не были предоставлены. В суде юристу ответили, что на сборах истец не заявлял об ухудшении здоровья и документов, подтверждающих ухудшение здоровья, не предоставлял. Хотя сын все справки показывал. Мне непонятно, почему люди не могут правильно трактовать законы и не понимают, что проводится частичная мобилизация, а не мобилизация, которая объявляется в период военного положения.
Согласно заявлению Шойгу, призыв будет осуществляться в отношении военных в запасе, уже имеющих непосредственный боевой опыт, лиц с нужной военно-учетной специальностью. На что представители военного комиссариата ответили: «Разъяснения должностных лиц МО РФ о первоочередном призыве на военную службу граждан, имеющих боевой опыт, не запрещает военным комиссариатам призывать на военную службу другие категории граждан».
Также юрист в исковом заявлении указал на непозволительную и грубейшую ошибку. Цитирую из текста: «В мой адрес неоднократно поступали угрозы применения физической силы с целью оказания давления». О чем юрист думала, когда без нашего ведома такое написала? Сын юристу такие вещи не говорил, она с ним даже не разговаривала. Единственное — то, что после призыва его ставили перед выбором: «Или тыл, или передовая». На что юристу ответил сотрудник военного комиссариата: «Лица, действующие в деле, обязаны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются. Иначе заявление истца голословно и ничем не подтверждено». У меня вопрос. Каким образом доказать, если сына никто об этом не спрашивал? Если сына призвали с ВУС в военном билете «контролер КПП». Чем руководствовались, когда его направили в роту саперов, если он обучения никакого не проходил?
Также представители военкомата ссылались на Конституцию РФ о том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. Позвольте, господа (имеет в виду сотрудников комиссариата. — Прим. ред.), мой сын долг Родине отдал, он прошел срочную службу. Не прошло и года, а у него опять образовался долг.
А еще господа (имеет в виду сотрудников комиссариата. — Прим. ред.) утверждают, что при призыве истца по частичной мобилизации провели медицинский осмотр. У многих призывников осмотра не было. На суде озвучили, что мой сын работал в ЧОП и держал оружие. Действительно, он 2 месяца работал в ТЦ, когда только переехал в Тюмень. Более того, для ношения оружия необходимо и разрешение, и обучение. Оружия у него не было! Судя по логике представителей военкомата, у всех, кто стреляет в тире и ходит на охоту, есть боевой опыт. Мне очень обидно, что так проходит защита людей как со стороны силовых структур, так и судей.
Господа, вы же формируете армию из крепких и надежных защитников. В итоге вы отправляете большую половину гражданских людей с медицинскими противопоказаниями и не имеющих боевого опыта. Вам нисколько не стыдно перед одинокой женщиной, которая пытается решить вопрос законным путем и защитить своего сына! Единственного своего защитника.
Неужели у вас нет своих матерей, сестер, жен, которые могут оказаться на моем месте?
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Ранее мы писали, тюменцы заявили, что подписали документ о смене ВУС под психологическим давлением. Семь человек подали в военную прокуратуру коллективную жалобу. В документе они указали: в штабе военкомата им угрожали военным трибуналом и обещали отправить в самую горячую точку на территории Украины, если они не согласятся сменить специальность.