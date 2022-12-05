В спецоперации погиб многодетный коммунист из Новосибирского района — он был добровольцем

Член партии КПРФ из Новосибирского района, гвардии подполковник Евгений Лоскутов погиб в спецоперации на Украине. О его гибели сообщает сайт КПРФ.
— В 2002 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище, служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до начальника разведки бригады. Трижды участвовал в командировках на Северном Кавказе, выполнял боевые задания в Сирии, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, другими знаками отличия, — говорится в сообщении партии.
Евгению Лоскутову на момент гибели было 37 лет. Он состоял в первичной организации «Мочищенская» Новосибирского местного отделения КПРФ.
— В феврале, когда стало известно о специальной военной операции, отправился добровольцем в зону конфликта. Погиб 5 октября 2022 года при выполнении боевой задачи, — сообщает сайт КПРФ.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
У Евгения Лоскутова осталась жена и четверо детей.
Ранее НГС поговорил с добровольцем из Новосибирска Олегом Ж., который вернулся со спецоперации и не может доказать, что он там был, и получить льготы.