«Кто-то кричал: "Папа"». После взрыва в пятиэтажке рухнули два этажа — кадры с места ЧП в Нижневартовске

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до шести человек. Еще трое, в том числе 12-летний мальчик, числятся пропавшими без вести. Предварительная причина трагедии — взрыв бытового газа в одной из квартир.
Всё, что известно о ЧП на данную минуту, смотрите в коротком видеосюжете, который опубликован чуть выше.
В результате происшествия частично обрушилось два этажа во втором подъезде. Среди завалов спасатели нашли остатки газового баллона.
— Запах сразу после взрыва был слабый. На что похож, не скажу. Может, на сварку или типа того. Люди стали толпиться. Кто-то кричал: «Папа». И в самом доме тоже вроде кто-то что-то кричал. Я в наушниках был, но услышал глухой удар, почувствовал, как взрывная волна ударила в дом. Затрясся весь дом, — рассказал очевидец.
На территории города ввели режим ЧС — специалисты не исключают риск повторного обрушения дома. В местной школе открыли пункт размещения эвакуированных жильцов. Для людей застелили раскладушки, приготовили горячий чай и воду.
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