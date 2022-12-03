Путин объяснил, зачем понадобились ракетные удары по целям на Украине: новости вокруг спецоперации за 2 декабря

Также Владимир Путин призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий и заявил Шольцу, что «деструктивная линия западных государств (в том числе и Германии), накачивающих киевский режим вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных, приводит к тому, что Украина напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров».

В Кремле объяснили, почему переговоров России и США не будет

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможности переговоров с Владимиром Путиным, если тот «проявит интерес» к завершению украинского конфликта и «уйдет с Украины». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это заявление рассказал, что Кремль к этому не готов.

