Сколько стоит попытка пересадить ребенку сердце? Родители должны Минздраву миллионы рублей

В отеле Somerset hotel жили и ждали донора все, кто приезжал от Минздрава РФ: удобно — пять минут на такси, и ты в госпитале. «В октябре сыну стало плохо. После госпитализации ребенок перестал ходить, часто хотел спать, капризничал».



Трансплантации не будет — трансплантолог под следствием



В ноябре доктор Комаракши Балакришнан, к которому ехали все российские дети на трансплантацию сердца, перешел со своей командой в другой госпиталь — MGM Healthcare. На собрании всполошившимся родителям детей из России, Казахстана и Украины руководство Fortis Malar рассказало, что доктор Балакришнан под следствием, потому что нарушил принятый в Индии порядок по пересадке донорских органов иностранным пациентам (пересадил якобы сердце российской девочке вне очереди). А порядок такой: сначала ищут реципиента в том городе, где умер донор, если нет нуждающихся в пересадке на месте, то поиск ведется в штате, а если орган и там никому не подошел, тогда поиски ведутся по всей стране. И только если во всей Индии не нашлось реципиента, орган можно пересадить иностранцу. Срок жизни донорского сердца вне тела владельца — четыре, максимум шесть часов. Это значит, шанс на пересадку сердца у прибывших в Индию детей равен почти нулю.

