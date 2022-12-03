В Турции участились землетрясения. Опасно ли сейчас ехать в Анталью и Стамбул

Россияне, живущие в Турции, за последние несколько недель стали свидетелями нескольких землетрясений. 26 ноября в Измире магнитудой 3,2, незадолго до этого потрясло Стамбул и регион Мраморного моря — сейсмологи зафиксировали 5,9 балла, еще чуть ранее — снова Измир, сила толчков была 3,7 балла. Были и жертвы, и разрушения, также местные телеканалы показали глубокие трещины в земле.
Своими впечатлениями о ЧП россияне делились в соцсетях:
— У меня трясся большой тяжелый шкаф, и стук был слышен сверху, — пишет Gul Miray, живущая в стамбульском районе Кяытхане.
— Я подскочила от того, что кровать стала качаться, как лодка на волнах, — рассказала Djemka Yu.
— На Фатих почувствовала сильно — проснулась от того, что меня трясло в кровати. Переоделась и теперь боюсь ложиться. Соседи некоторые повыходили на улицу. Как теперь спать-то? — переживает Tina Istanbul.
— Каршияка, почувствовали, сильно трясло. Ппцкий ппц! Страшно было, кошка тоже испугалась. Лишь бы мама не узнала, — пишет еще одна россиянка про землетрясение в Измире.
— Мы проснулись, люстры ходуном ходили, балла на 4 было, потом минут 40 на улице ждали. Слава богу, всё обошлось, — делится впечатлениями россиянка, живущая в провинции Коджаэли рядом со Стамбулом.
Все сейсмологи Турции последние десять лет говорят о том, что в Стамбуле — городе, находящемся на двух континентах и на стыке тектонических плит, — должно произойти сильное землетрясение, и предпосылок тому немало. Ученые говорят, что катастрофа всё ближе и ближе.
Директор Центра прикладных исследований и исследований в области сейсмостойкого строительства Университета Гази, профессор Самет Арслан отметил, что недавнее землетрясение магнитудой 5,9 не было чем-то из ряда вон выходящим.
— Одна из двух основных линий разлома в Турции — это Северо-Анатолийский разлом, где на протяжении столетий происходили крупные землетрясения. Регион Центральной Анатолии, который находится в середине линии разлома, смещается на запад каждый год. Во время этого движения время от времени возникает напряжение, которое и вызывает внезапные толчки. Движение идет по обеим сторонам разлома, и после достижения критической точки происходит землетрясение, — сказал ученый.
Член ученого совета академии «Билим», профессор Наджи Гёрюр заявил, что даже землетрясение 1999 года было предсказано заранее — еще в 1997 году:
— С момента крупного землетрясения в Адапазары мы установили, что крупные толчки происходят примерно каждые 30 лет — с вероятностью 64 процента. С 1999 года прошло 23 года, поэтому можно говорить о том, что мы подходим к тому моменту, что снова произойдет сильное землетрясение, и оно случится до 2029 года.
Многие турки до сих пор помнят страшное землетрясение в провинции Адапазары на черноморском побережье в 1964 году. А наиболее мощное землетрясение в Турции за последнее столетие произошло в августе 1999 года, когда за одну ночь погибли свыше 18 тысяч человек, около 50 тысяч ранены, были разрушены сотни тысяч зданий. Сила подземных толчков составила 7,4 балла, эпицентр находился в провинции Коджаэли — по соседству со Стамбулом.
Сейчас об этом напоминают ежегодные фотовыставки и музей — с симулятором тех 45 секунд дрожи земли, указания в лифтах многоэтажек, что делать при землетрясении, а также привычка турок и долго живущих в стране россиян спать в пижамах и держать наготове «экстренную сумку» — с провизией, водой, фонариком, ножом и свистком. Ведь очень часто подземные толчки случаются ночью либо рано утром — нужно успеть выбежать на улицу в любую погоду, не потеряв драгоценное время.
Согласно данным наблюдений за сейсмической активностью, толчки происходят каждый день в разных частях Турции. Правда, обычным людям они незаметны — магнитуда колеблется в пределах 1–2. Все данные публикует региональный центр мониторинга и оценки землетрясений и цунами в наблюдательной станции и институте исследования землетрясений Кандилли при университете Богазычи. Также всю информацию можно найти на сайте AFAD — турецкого «собрата» нашего МЧС.