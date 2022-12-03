В Турции участились землетрясения. Опасно ли сейчас ехать в Анталью и Стамбул

— У меня трясся большой тяжелый шкаф, и стук был слышен сверху, — пишет Gul Miray, живущая в стамбульском районе Кяытхане.



— Я подскочила от того, что кровать стала качаться, как лодка на волнах, — рассказала Djemka Yu.



— На Фатих почувствовала сильно — проснулась от того, что меня трясло в кровати. Переоделась и теперь боюсь ложиться. Соседи некоторые повыходили на улицу. Как теперь спать-то? — переживает Tina Istanbul.



— Каршияка, почувствовали, сильно трясло. Ппцкий ппц! Страшно было, кошка тоже испугалась. Лишь бы мама не узнала, — пишет еще одна россиянка про землетрясение в Измире.

