Песков назвал причину, по которой переговоры Путина и Байдена не состоятся

— Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Кремль к этому не готов, специальная военная операция продолжается, — ответил Дмитрий Песков.

Также Песков заявил, что Путин при этом остается открытым для контакта и предпочтительный путь достижения интересов — «мирные, дипломатические средства».