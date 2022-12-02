Песков назвал причину, по которой переговоры Путина и Байдена не состоятся

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал последние заявления главы США Джо Байдена о переговорах по поводу Украины. Байден заявил, что готов начать переговоры с Владимиром Путиным только после прекращения спецоперации.
— Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Кремль к этому не готов, специальная военная операция продолжается, — ответил Дмитрий Песков.
Также Песков заявил, что Путин при этом остается открытым для контакта и предпочтительный путь достижения интересов — «мирные, дипломатические средства».
Ранее в Кремле уже говорили о том, что переговоры России и Украины могут начаться, если Киев проявит политическую волю и готовность обсуждать требования Москвы.
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— Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны, — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие шаги должна предпринять украинская сторона для начала переговоров, помимо преодоления законодательного запрета на ведение переговоров с Москвой.
Дмитрий Песков также подчеркнул, что сейчас «никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона».