Контрактнику написали в военном билете «склонен ко лжи и обману» за отказ ехать на СВО

В Волгограде военнослужащего по контракту уволили за якобы отказ от участия в спецоперации на Украине и написали в военном билете: «Склонен ко лжи и обману». Отдавший армии 10 лет своей жизни сержант Руслан Махно такие действия руководства не оценил и оспорил в суде. Мы поговорили с бывшим военнослужащим и узнали, как воинская часть объяснила скандальную формулировку в военном билете.
Решил уволиться еще до спецоперации
В связи со скандальной историей Руслана Махно сразу вспоминается известный украинский анархист и крупный полевой командир эпохи Гражданской войны Нестор Махно. Сам наш герой вовсе не исключает возможное наличие родственной связи с исторической личностью, но и однозначно утверждать не берется. На вопрос журналиста об этом бывший военнослужащий вспомнил забавную историю.
— До срочной службы я работал в ЧОПе. Начальник у меня был то ли бывший эфэсбэшник, то ли кагэбэшник, — рассказал Руслан Махно. — Он любил прикалываться — называл меня Батькой Махно, Нестором и говорил, что мы с ним, возможно, родственники. Я помогал ему с компьютерами, с базами. Он в шутку предлагал взломать
Сам Руслан Махно родом из Новороссийска. Но, будучи на срочной службе, оказался в Волгограде и в 2014 году решил подписать контракт.
— Я всегда служил в ремроте. Бывало, что отправляли в части других войск, чтобы дырки закрыть, — рассказал бывший военнослужащий. — Но в основном ремрота в одной из воинских частей сначала в Дзержинском районе Волгограда, затем в поселке Горьковском.
В Волгограде же Махно женился, а позже пара завела ребенка. Но в
— Еще в конце 2021 года я решил, что буду уходить по окончании контракта, потому что надоела армейская суета. Я решил развивать свое дело, — признался сержант. — Контракт у меня должен был закончиться в июле
После начала спецоперации Руслана никто не трогал — он продолжал работу в части с военнослужащими по призыву, его назначили главным сержантом роты.
— В феврале я ушел в отпуск, а когда вернулся, начал собирать документы на увольнение, — рассказывает мой собеседник. — По негласным правилам все их должен сделать я сам. В дальнейшем документы сдал, их приняли, в апреле я прошел медкомиссию — ВВК. А в мае начался дурдом у нас в полку. Сказали, что нужно формировать сводный батальон, непонятно, кто на какие должности, кто и куда. И я написал, как мне потом сказали прямо, ***** (дурацкий. —
Бюрократическая карусель
Около недели Руслану не отвечали, а затем на общем построении на плацу замполит при всех поднял тему рапорта Махно.
— Он начал меня проверять на знания военного права, конституции и всё такое, — вспоминает сержант. — Потом он мне сказал, что так уходить в отпуск не положено и я неправильно трактую закон. Я сказал: «Я вас понял. Ответ мне на рапорт дайте». Он мне предложил поспорить: «Вот мы сейчас тебе ответим отказом, ты же пойдешь жаловаться в прокуратуру. И если тебе прокуратура откажет, я тебя уволю по самой ***** (плохой. —
А работа по формированию батальона для отправки в зону спецоперации продолжалась. В
— Я сказал, что мне еще не ответили на прошлый рапорт и как только ответят, я скажу, согласен ехать или нет, — рассказывает Руслан. — Потом я написал рапорт на увольнение по собственному желанию. Я принес его в строевую часть, где рапорты принимают. Мне там сказали, что они не примут его, и сказали идти в отдел кадров. До отдела кадров зашел в несекретный отдел, там сказали: принимаем такие рапорты и регистрируем от самого отдела кадров. Я пришел в отдел кадров, где мне сказали, что не увольняют по собственному желанию, а увольняют только по несоблюдению условий контракта — как всех отказников. Я попросил принять и зарегистрировать рапорт. Но его снова не приняли и отправили меня к юристу. Он со мной снова пошел в отдел кадров. Оттуда меня послали к тому самому замполиту. Карусель
Замполит снова спросил сержанта, согласен ли он ехать на спецоперацию. Руслан в ответ сообщил, что ответит на этот вопрос только после того, как руководство части ответит на все его рапорты.
— Мы долго спорили о правилах подачи рапорта, он меня пытался упрекнуть в том, что я их не соблюдаю, — рассказал Махно. — В итоге я понял, что у меня других вариантов не осталось, поехал на почту и отправил рапорт заказным письмом. Всё расписал там, почему отправляю рапорт заказным письмом, как у меня его не принимали и так далее.
«Извини, братишка, ты лжец и обманщик»
На очередном построении военнослужащим зачитывали списки на убытие на полигон в Крыму для последующего участия в спецоперации.
— Вышел сотрудник отдела кадров, начал оглашать приказ. Я сказал: «Мне приказ неясен». А они со всех в это время требовали быстро подписать приписное на убытие, — рассказал Руслан Махно. — Я не подписывал, потому что он мне был неясен. Я спрашивал, с кем я поеду, на чем, в качестве кого, что буду делать и так далее, так как в этом списке из ремроты оказался только я. А с меня просто подпись требовали и ничего не объясняли. В итоге я ничего не подписал, они ушли. Я пошел в отдел кадров, взял копию выписки из приказа и написал рапорт с просьбой разъяснить приказ на убытие. Описал все интересующие меня вопросы, ответы на которые до меня так и не довели. Потом несколько дней ничего не было. Я спрашивал в штабе, где ответы на мои рапорты. Меня посылали.
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— Мне сказали, что в части уже всё подписано и ждет подписания в дивизии, — рассказал сержант. — Я спросил, за что меня увольняют. Они сказали, потому что я отказался ехать на спецоперацию. Я говорю: «Где я отказался? От чего? Я ни от чего не отказывался. Вы приказ не довели нормально, я просил разъяснить. На рапорты не отвечаете и не принимаете их». Меня послали снова.
Все эти события прошли буквально за одну неделю мая.
— Когда я забрал военный билет свой, я увидел в нем печать: «Склонен ко лжи и обману», — вспоминает сержант. — Я спросил, что это за прикол. Мне сказали: «Сейчас всем такую ставят». Я изначально всем говорил, что буду с ними судиться, потому что меня незаконно уволили. Я не знаю, помешала бы мне эта запись в жизни или нет. Но я понимал, что при трудоустройстве работодатель увидит этот штамп и скажет: «Извини, братишка, ты лжец и обманщик. Мы тебя не возьмем работать».
Точку поставил суд
Вместе с адвокатом Руслан Махно подал иск в Гарнизонный военный суд Волгограда. Он не требовал от воинской части никаких компенсаций, а просто хотел, чтобы эту запись и его увольнение признали незаконными.
— В суде воинская часть никак не смогла объяснить эту запись, — рассказал бывший военнослужащий. — Аргументов против нее у них не было. Судья у них спросил, что это за запись. Они сначала сообщили, что пришел такой приказ свыше — ставить такие штампы. Я попросил предоставить его в суд. Приказов или телеграмм, которые бы регламентировали постановку подобных отметок, в суде не предоставили.
Как следует из текста судебного решения, копия которого есть в распоряжении редакции, представители воинской части сообщили, что Руслана Махно досрочно уволили в связи с грубым дисциплинарным проступком в виде уклонения от исполнения обязанностей военной службы.
— Представитель воинской части пояснил, что на построении военнослужащих Махно был доведен приказ командира войсковой части, — сказано в решении суда. — Убывать в служебную командировку Махно отказался, не предоставив командованию войсковой части на то законных оснований. От получения предписания об убытии Махно также отказался. От дачи пояснений по факту отказа от убытия в командировку, получения предписания и копии протокола о грубом дисциплинарном проступке и подписи в нем Махно отказался, что было оформлено соответствующими актами. Давая суду пояснения о внесении записей в военный билет и личное дело Махно, представитель воинской части указал, что данные записи внесены в соответствии с поступившими в войсковую часть указаниями вышестоящего командования, однако внесенные записи не соответствуют тексту записей, указанных в соответствующих нормативно-правовых актах.
В ходе суда установлено, что представители воинской части не смогли обосновать скандальную запись в военном билете Руслана.
— Из военного билета Махно видно, что в графе «Особые отметки» на странице 15 имеется запись: «Склонен к лжи и обману. Уволен из рядов BC РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ЛНР, ДНР и Украины». При этом ответчиками не представлены сведения, на основании которых должностные лица войсковой части наделены правом внесения указанной записи в том виде, в котором она внесена, — постановил суд.
В то же время досрочное увольнение Махно с воинской службы суд признал законным.
По словам правозащитника Павла Чикова, с начала спецоперации на Украине военнослужащие армии и Росгвардии отказывались от участия в них, а командиры увольняли их со службы и вносили оскорбительные записи в военные билеты. Дело Руслана Махно стало первым, в рамках которого суд указал на незаконность такой практики.
В своем Telegram-канале Павел Чиков привел текст судебного решения:
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«Признать незаконной запись в военном билете Махно Р. А. На странице 15 "Склонен к лжи и обману. Уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ЛНР, ДНР и Украины" и в