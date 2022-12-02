Контрактнику написали в военном билете «склонен ко лжи и обману» за отказ ехать на СВО

Решил уволиться еще до спецоперации

В связи со скандальной историей Руслана Махно сразу вспоминается известный украинский анархист и крупный полевой командир эпохи Гражданской войны Нестор Махно. Сам наш герой вовсе не исключает возможное наличие родственной связи с исторической личностью, но и однозначно утверждать не берется. На вопрос журналиста об этом бывший военнослужащий вспомнил забавную историю.