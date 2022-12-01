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«ВКонтакте» не работает, YouTube не открывается: в России начали сбоить соцсети

Приложения «вылетают» у тысяч разных пользователей

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Точная причина сбоев пока не известна

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В ночь с 30 ноября на 1 декабря пользователи «ВКонтакте» и YouTube столкнулись со сбоями.

Первым «прилег» YouTube. Пользователи iOS жалуются на то, что приложение «вылетает» — при этом не помогают ни перезагрузки, ни обновления.

Сообщения о сбоях быстро пошли на спад, но не исчезли полностью

Сообщения о сбоях быстро пошли на спад, но не исчезли полностью

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С более масштабным сбоем столкнулся «ВКонтакте». Как в приложении, так и в браузере на разных устройствах исчез ряд функций. Например, названия групповых чатов заменились на безликие Chat #..., а отправка сообщений оказалась ограничена.

По данным Brand Analytics, у 84% пользователей, заметивших проблемы, приложение не работает в принципе.

— Комментировать можно, ленту посмотреть получается, а вот сообщение отправить — уже нет, — говорит один из пользователей.

Данные по сбоям во «ВКонтакте»

Данные по сбоям во «ВКонтакте»

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