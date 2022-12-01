Сенаторы не считают украинский плен поводом не платить алименты: новости вокруг спецоперации за 30 ноября

24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 ноября.
Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличится в 1,5 раза
В 2023 году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличится практически в 1,5 раза. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства 30 ноября.
— Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%, — отметил Шойгу. — Важно сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска. Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции.
По словам Сергея Шойгу, на базе Национального центра управления обороной организовали контроль за поставками особо востребованного вооружения был организован контроль, эти меры «позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%».
База для расчета пенсий военным в 2023 году останется на уровне текущего года
Понижающий коэффициент — базовое значение, которое используется при расчете пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан — в 2023 году сохранится на уровне текущего года и составит 85,47% от размера денежного довольствия военнослужащих. Такой закон сенаторы одобрили 30 ноября.
В документе также сказано, что, согласно проекту бюджета на ближайшую трехлетку, денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категориям лиц, с 1 октября 2023 года увеличится на прогнозный уровень инфляции — 5,5%. На столько же вырастут пенсии тем, кто проходил военную и приравненную к ней службу.
Шойгу рассказал, сколько мобилизованных уже завершили обучение перед отправлением на СВО
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, сколько мобилизованных прошло обучение перед отправлением в зону СВО. По его словам, за два месяца
— В учебных центрах подготовлены более
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что в рамках частичной мобилизации призваны
Работу мобилизованных госслужащих приостановят
Государственную службу будут приостанавливать для тех сотрудников, которые были призваны на военную службу по частичной мобилизации. Это следует из закона, одобренного сенаторами на пленарном заседании Совета Федерации 30 ноября.
Автором законодательной инициативы выступило правительство РФ. Согласно документу, в период приостановления госслужбы прежняя должность работника сохранится до окончания военной службы. Зарплату в это время чиновнику выплачивать не будут. В то же время действие запретов, связанных с госслужбой, также приостановят.
В Госдуму внесли законопроект об уплате алиментов из выплат военнослужащим, захваченным в плен
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о сохранении обязательств по уплате алиментов из денежного довольствия военнослужащего, захваченного в плен либо безвестно отсутствующего.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, сегодня, согласно норме закона, «за военным, захваченным в плен или в качестве заложника, интернированным в нейтральную страну либо безвестно отсутствующим, сохраняется денежное довольствие, которое выплачивается супруге или другим членам его семьи, проживавшим на момент возникновения указанных обстоятельств совместно с ним». Сенаторы предлагают дополнить состав получателей денежных средств «иными членами семьи, которые ранее получали от военнослужащего алименты».
Авторы считают, что «убежденность военнослужащего в заботе государства обо всех членах его семьи, в том числе находящихся на его иждивении, в период его пленения позволит повысить мощь Вооруженных сил РФ и уверенность в крепости и защищенности тыла нашей армии».
ВС РФ тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии в СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска в ходе спецоперации тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии.
— Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения, — отметил Шойгу.
Из замороженных 319 млрд евро российских активов предложили создать фонд для Киева
Еврокомиссия предложила создать фонд для Киева из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов. Предполагается, что эти средства будут инвестировать под управлением ЕС, а прибыль — направлять на компенсацию Украине.
— Мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины.
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Великобритания расширила санкционный список и внесла в него еще 22 человек. Согласно данным документов, под санкционные ограничения в том числе попали военный комиссар Москвы Максим Локтев, военком Алтайского края Марат Усманов, глава Алтайского края Олег Денисенко, глава ЦИК Элла Памфилова и глава Минпромторга России Денис Мантуров.