Сенаторы не считают украинский плен поводом не платить алименты: новости вокруг спецоперации за 30 ноября

Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличится в 1,5 раза

В 2023 году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличится практически в 1,5 раза. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства 30 ноября.



— Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%, — отметил Шойгу. — Важно сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска. Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции.

