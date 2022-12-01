Что нас ждет в декабре: коммуналку внепланово повысили, зато в квартирах разрешили делать хаммамы и сауны

— Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений (предельный уровень индексации — 9%. — Прим. ред.) с декабря вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц, — приводили пример в Минэкономразвития РФ.



Мы подробно рассказывали о том, как и на что (и на сколько) повысились тарифы, а также выяснили, кому положены субсидии на оплату ЖКХ.

Электронный полис ОМС

С сегодняшнего дня начинают действовать обновленные нормативы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) — устанавливается новый порядок ведения персонифицированного учета. Он будет включать в себя учет сведений о застрахованных и о том, какую медицинскую помощь им оказали. Все эти сведения будут доступны на портале «Госуслуги».