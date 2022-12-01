Что нас ждет в декабре: коммуналку внепланово повысили, зато в квартирах разрешили делать хаммамы и сауны

В декабре повысились тарифы на ЖКХ, появились электронные полисы ОМС, госорганы обязали вести официальные странички в соцсетях, а в квартирах разрешили ставить хаммамы и мини-сауны (но бани делать всё еще нельзя). Обо всём этом — и не только — рассказываем в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.
Выросли тарифы на ЖКХ
Тарифы на коммунальные услуги по всей России внепланово повысились. В 2022 году это происходит во второй раз: сначала плановая индексация была в июле. После внеплановой декабрьской индексации власти обещают не заниматься повышениями тарифов два года — до лета 2024-го.
В Минэкономразвития РФ сообщили, что предельный уровень тарифов по стране не превысит 9%, но окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе примут местные власти, а контролировать их будет ФАС. Повышения затронут холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора (обращение с ТКО).
— Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений (предельный уровень индексации — 9%. — Прим. ред.) с декабря вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц, — приводили пример в Минэкономразвития РФ.
Мы подробно рассказывали о том, как и на что (и на сколько) повысились тарифы, а также выяснили, кому положены субсидии на оплату ЖКХ.
Электронный полис ОМС
С сегодняшнего дня начинают действовать обновленные нормативы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) — устанавливается новый порядок ведения персонифицированного учета. Он будет включать в себя учет сведений о застрахованных и о том, какую медицинскую помощь им оказали. Все эти сведения будут доступны на портале «Госуслуги».
Все полисы ОМС переводят в электронный вид — получить медпомощь в поликлиниках или больницах пациенты смогут по индивидуальному штрихкоду, без предъявления бумажного документа. Электронный полис будет формироваться либо автоматически (при рождении ребенка), либо по заявлению, а также на основании информации от госорганов, в том числе отделений ЗАГС. Менять бумажный полис на электронный не нужно, сведения переносятся автоматически.
Обязательный Fan ID на всех матчах РПЛ
С сегодняшнего дня оформлять карту болельщика (Fan ID) нужно в обязательном порядке. Только так фанаты смогут посетить любые матчи чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги (РПЛ). Соответствующее постановление принято правительством РФ.
Закон о введении Fan ID (персонального электронного кода) вступил в силу в России 1 июня. Оформить карту болельщика можно на портале «Госуслуги». Изначально карту болельщика проверяли лишь на стадионах в некоторых городах — местные клубы лишились десятков тысяч зрителей.
Новый закон об иноагентах
Вступил в действие закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который обобщает и дополняет положения из других законов, ранее регулировавших эту сферу. Президент РФ Владимир Путин подписал документ 14 июля.
Согласно этому закону, иноагентом признаётся лицо, получившее поддержку из-за рубежа или находящееся под иностранным влиянием в иных формах (до этого для признания иноагентом обязательным был факт иностранного финансирования). Признать российское или иностранное юридическое лицо иноагентом теперь можно независимо от его организационно-правовой формы, а физическое лицо — независимо от его гражданства. Закон вводит понятие физлица, аффилированного с иноагентами, и описывает порядок включения и исключения из единого реестра иноагентов, который теперь должен вести Минюст.
В соответствии с новым законом иноагентам запрещается работать на госслужбе и на объектах «критической информационной инфраструктуры»; входить в консультативные, совещательные, экспертные органы публичной власти и получать доступ к гостайне; участвовать в избирательных кампаниях, жертвовать средства на их проведение; вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность для несовершеннолетних; производить информационную продукцию для несовершеннолетних; проводить публичные мероприятия; участвовать в госзакупках, получать различную господдержку; проводить экспертизу в области законов и экологии; страховать свои финансы и применять упрощенную систему налогообложения.
Также с сегодняшнего дня вступают в силу требования правительства РФ к маркировке материалов, которые публикуют лица и организации, признанные Минюстом иностранными агентами. А сам Минюст начинает публиковать персональные данные иноагентов, включая дату рождения, ИНН и СНИЛС.
Хаммамы и мини-сауны в квартирах
Теперь в квартирах многоэтажек можно устанавливать индивидуальные мини-сауны, хаммамы и инфракрасные кабины. Соответствующие изменения внесены в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». При этом оборудовать в квартирах полноценные бани и сауны по-прежнему будет запрещено.
Страницы в соцсетях для госорганов
Госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации, суды, Судебный департамент при Верховном суде РФ и его управления в регионах будут обязаны вести свои страницы в социальных сетях (во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»). Закон позволит получать информацию о деятельности этих учреждений.
При этом подведомственные организации с учетом особенностей сферы их деятельности могут не создавать официальные страницы по согласованию с органами, в ведении которых они находятся. Кроме того, федеральные законы предусматривают создание единого портала, на котором можно разместить несколько официальных сайтов госорганов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций.
Новые официальные страницы госорганов должны также взаимодействовать и с порталом «Госуслуги» в соответствии с требованиями правительства РФ.
Увеличивается количество госуслуг в онлайн-форме
С сегодняшнего дня можно встать на учет в налоговом органе с помощью портала «Госуслуги». Для этого понадобится электронная подпись. Новые изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции.
Кроме того, расширяется перечень государственных услуг, которые можно будет получить с помощью портала. В их числе — ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение лицензий и разрешений.
Новые правила записи в школу для приемных детей
Дети, живущие вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу. В декабре у приемных детей появится преимущественное право на зачисление в ту же школу или детский сад, где уже учатся их братья или сестры. До этого такая норма существовала только для родных братьев и сестер.
Должников будут искать автоматически
С 17 декабря у ФССП России появится возможность в автоматическом режиме запрашивать данные об имущественном положении должников у налоговых органов и других организаций. Этот закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства. Запрашиваемую информацию должны будут предоставлять ФССП России в течение трех дней (ранее — семи дней) со дня получения запроса.
Бизнес-нарушители могут раньше вернуть право на господдержку
С 26 декабря меняются правила возвращения господдержки для организаций малого и среднего бизнеса, совершивших нарушения. Если нарушения компаний были незначительными (например, технические ошибки в отчетности), то снова рассчитывать на господдержку можно спустя год, а не через три, как раньше.
Срок ограничений в три года сохраняется только в тех случаях, если речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных.
Расширен перечень секретной военной информации
Начинает действовать новый перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности России, за намеренный сбор которых в интересах иностранцев можно получить статус иноагента. Соответствующий приказ ФСБ опубликовали 17 ноября.
Всего в списке 60 пунктов. В частности, туда включены аналитика и прогнозы, касающиеся военно-политической обстановки; сведения о мероприятиях по гражданской и территориальной обороне, дислокации и защищенности военных объектов и воинских формирований; сведения об оборудовании территории России в целях обороны; информация о прохождении гражданами военной службы, о мобилизации, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, о психологическом климате в войсках.
Также запрещается упоминание персональных данных военнослужащих и членов их семей. Как пояснили в ФСБ, все эти данные могут быть использованы против России.
Бонус: как будем отдыхать в новогодние праздники
Немного о хорошем — как будем отдыхать в новогодние праздники. В этом году 31 декабря приходится на субботу, поэтому гарантированный выходной обеспечен. Новогодние выходные продлятся по 8 января. Выходные с 1 и 8 января, которые придутся на воскресенья, переносятся на 24 февраля и 8 мая 2023 года соответственно. Благодаря этим переносам в феврале и мае мы будем отдыхать сразу четыре дня — с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая.